Dimissioni di Gibran Rakabuming Raka: Frattura nel governo Indonesia

L'addio del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka segna la crisi dell'alleanza tra Prabowo Subianto e Joko Widodo. Analisi delle implicazioni politiche ed economiche per l'Indonesia.

Il vicepresidente indonesiano Gibran Rakabuming Raka ha presentato le dimissioni il 12 novembre 2026 al presidente Prabowo Subianto, segnando la fine di un mandato biennale caratterizzato da forti controversie. Questa mossa, avvenuta al palazzo del Parlamento a Giacarta, ha innescato un dibattito immediato sul futuro dell'alleanza politica tra le due più potenti fazioni del paese, aprendo la strada a una possibile riorganizzazione del potere esecutivo. L'evento rappresenta un punto di svolta significativo dopo anni di instabilità istituzionale e questioni legali mai del tutto risolte.

Le ragioni delle dimissioni e il contesto legale

Gibran Rakabuming Raka ha ufficialmente lasciato la carica per evitare un processo di impeachment in parlamento legato alla mancanza di qualifiche educative. La legge elettorale indonesiana richiede che i candidati vicepresidenziali abbiano completato la scuola superiore o un livello equivalente, un requisito che era stato inizialmente negato all'ex sindaco di Surakarta. La decisione di dimettersi arriva dopo una sentenza controversa della Corte Costituzionale del 2023, guidata dallo zio di Gibran, che aveva abolito il limite di età per candidarsi, eliminando così gli ostacoli legali alla sua elezione. Questa vicenda aveva già sollevato gravi accuse di violazione etica prima ancora che Prabowo Subianto lo scegliesse come suo candidato vicepresidenziale nel 2024.

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La fine dell'alleanza tra Prabowo e Jokowi

L'ascesa di Gibran Rakabuming Raka era stata il risultato di un patto politico tra due ex rivali: l'ex presidente Joko Widodo, noto affettuosamente come Jokowi, e il generale Prabowo Subianto. Jokowi aveva sconfitto Prabowo due volte alle presidenziali prima di appoggiarlo in un accordo che preservava l'influenza politica della famiglia Widodo e apriva la strada a una dinastia. Tuttavia, le dimissioni di Gibran sono ampiamente interpretate come un segnale che questa partnership si sta sgretolando. Burhanuddin Muhtadi dell'Istituto Yusof Ishak di Singapore ha affermato che il ritiro di Gibran senza un forte sostegno politico può essere visto come un cambiamento fondamentale nelle relazioni tra Prabowo e Jokowi, indicando una frattura profonda all'interno del governo.

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Impatto politico e incertezze sul futuro

Il vuoto lasciato da Gibran Rakabuming Raka ha creato un'atmosfera di incertezza, con il suo futuro politico ancora poco chiaro. Il fratello più giovane, Kaesang Pangarep, ha iniziato a mobilitare il Partito della Solidarietà Indonesiana (PSI), e le fonti suggeriscono che Jokowi potrebbe assumere una posizione di alto comando in questo partito a breve. Questa dinamica suggerisce un tentativo di mantenere l'influenza della famiglia Widodo nell'arena politica, anche dopo l'uscita dalla carica istituzionale. L'isolamento di Gibran durante il suo mandato era già evidente, con pochi ruoli decisionali nei programmi governativi chiave, su cui Prabowo si affidava ai propri circle.

Conseguenze economiche e percezione internazionale

Le turbolenze politiche nell'Indonesie rischiano di avere ripercussioni concrete sull'economia, il più grande mercato del sud-est asiatico. Il sentimento degli investitori verso l'Indonesia si è raffreddato quest'anno a causa dello scrutinio sui piani fiscali del governo e dei dubbi sulla sua capacità di gestire l'economia. Inoltre, persistono i rischi di un downgrade del mercato azionario da parte di MSCI, un importante fornitore di indici globali. L'instabilità governativa, accentuata da scandali su programmi signature come l'iniziativa dei pasti gratuiti per gli studenti, aumenta il rischio percepito dai mercati internazionali e potrebbe influire negativamente sulla crescita economica futura del paese.