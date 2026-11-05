Dimissioni di Santiago Peña dopo il crollo della ueno in Paraguay

Il presidente Santiago Peña si dimette in Paraguay dopo il crollo della ueno che ha bloccato i fondi di 3 milioni di clienti, causando una grave crisi finanziaria.

Il presidente del Paraguay Santiago Peña ha annunciato le proprie dimissioni giovedì 5 novembre 2026, ponendo fine alla sua presidenza in un momento di profonda crisi politica ed economica. La decisione arriva dopo settimane di intense pressioni popolari e parlamentari a seguito del collasso della società di prestiti digitali ueno. Questo evento ha provocato il blocco immediato dei fondi per circa 3 milioni di cittadini, creando un'emergenza sociale senza precedenti in una nazione che conta 6,5 milioni di abitanti.

Le cause del crollo finanziario e le accuse

La banca centrale del Paraguay ha ordinato l'intervento su ueno dopo aver rilevato che l'istituto aveva violato i requisiti minimi di solvibilità. La situazione era degenerata rapidamente, trasformando un'azienda fintech di nicchia in una banca di medie dimensioni che amministrava quasi 850 milioni di dollari di fondi pubblici. I parlamentari hanno accusato Peña di conflitti di interesse e uso improprio dei fondi pensionistici legati al fallimento della piattaforma.

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Le accuse si estendono inoltre a presunti insabbiamenti istituzionali da parte del governo. Il vicepresidente Pietro Alliana è pronto a subentrare alla carica presidenziale. L'opposizione aveva convocato una sessione straordinaria del Congresso per iniziare la procedura di impeachment. I manifestanti avevano chiesto le dimissioni del leader politico per tutto il mese di novembre.

Discorso delle dimissioni e contesto politico

Peña ha rilasciato un messaggio video giovedì mattina spiegando le ragioni della sua partenza. Ha dichiarato di agire per preservare la stabilità del paese e la pace sociale. Il presidente alleato di Donald Trump ha perso il supporto dei membri del proprio partito conservatore nelle prime ore della giornata. Questa ritirata dei sostenitori interni ha accelerato la decisione finale.

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La crisi ha colpito direttamente la popolazione paraguaiana. Tre milioni di persone si sono trovate improvvisamente senza accesso ai propri conti bancari. Questo evento ha generato un'ondata di rabbia pubblica che ha reso insostenibile la permanenza di Peña alla guida dello stato. Le proteste di strada hanno continuato a intensificarsi fino alla decisione finale.

Protezione dei fondi e prossimi passi

Peña ha espresso la speranza che venga garantita la restituzione dei fondi bloccati. Ha sottolineato la necessità che il fondo di garanzia dei depositi adempia al proprio scopo istituzionale. La protezione dei fondi pubblici è stata indicata come priorità assoluta per le istituzioni nazionali. Le risorse appartenenti a tutti i paraguaiani devono essere salvaguardate dall'emergenza.

L'accesso ai servizi finanziari sarà ripristinato gradualmente sotto la supervisione delle nuove autorità. Pietro Alliana assumerà il controllo del paese in un momento critico. La gestione della crisi finanziaria richiederà una coordinazione immediata con le istituzioni finanziarie internazionali. La comunità internazionale segue attentamente gli sviluppi nel Sud America. Le prossime settimane determineranno la stabilità democratica della regione.