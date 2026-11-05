Dimissioni di Santiago Peña dopo il crollo di Ueno in Paraguay

Il presidente paraguaiano Santiago Peña si dimette dopo il fallimento della banca digitale ueno, scatenando una crisi politica e finanziaria nel paese sudamericano.

Il presidente del Paraguay Santiago Peña ha rassegnato le sue dimissionioni giovedì, segnando un punto di svolta drammatico nella storia politica recente del paese. La decisione arriva immediatamente dopo il collasso finanziario di ueno, una banca digitale di grande rilievo che vantava stretti legami con il governo. Questa vicenda ha innescato una profonda instabilità istituzionale ad Asuncion, mettendo a rischio la stabilità economica nazionale.

Dettagli sul fallimento bancario e impatto economico

La banca ueno, scritta con la "u" minuscola, è nata nel 2021 come piccola fintech locale per trasformarsi rapidamente in un istituto di credito di medie dimensioni. Il modello di business innovativo ha attirato circa 3 milioni di clienti in una nazione con una popolazione totale di 6,5 milioni di abitanti. L'istituto gestiva approssimativamente 850 milioni di dollari di fondi pubblici, inclusi i versamenti di enti statali e organismi legati alle pensioni.

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L'espansione accelerata di ueno l'ha resa una delle storie di successo finanziario più visibili del Paraguay. Tuttavia, recenti mesi hanno visto l'emergere di scrutinio normativo riguardante prestiti eccessivi concessi a società legate al azionista di controllo, Grupo Vázquez. La Banca Centrale del Paraguay è intervenuta ufficialmente dopo aver determinato che la banca aveva violato i requisiti minimi di solvibilità.

Questa violazione ha scatenato una crisi sistemica che ha lasciato milioni di clienti temporaneamente impossibilitati ad accedere ai propri conti. Le autorità stanno attualmente lavorando al trasferimento dei conti dei clienti verso altre istituzioni finanziarie, un processo che ha creato forti tensioni nell'intero sistema bancario. Diversi aplicativos bancari hanno subito interruzioni di servizio durante questa fase critica di transizione.

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Posizioni degli stakeholder e accuse politiche

Santiago Peña, economista eletto nel 2023, ha affrontato un intenso scrutinio politico a causa dei suoi precedenti legami commerciali con Grupo Vázquez. Il presidente ha dichiarato di essere stato un azionista di Grupo Vázquez fino al marzo 2025, quando ha venduto la sua partecipazione. Nonostante ciò, i parlamentari dell'opposizione lo accusano apertamente di conflitto di interessi e di uso improprio dei fondi pensione.

Peña ha ripetutamente respinto qualsiasi suggerimento di legami impropri, definendo la controversia come un'escalation politica di quello che era iniziato come un problema regolamentare. Ha sostenuto che la questione dovrebbe essere affrontata attraverso i canali giudiziari appropriati. I procuratori hanno annunciato giovedì che lui è tra le persone sotto indagine per il fallimento della banca, sebbene non sia stato ancora convocato per interrogatorio.

Nella stessa settimana, sono stati emessi mandati di arresto per otto dirigenti di ueno. La Banca Centrale del Paraguay ha negato qualsiasi conflitto di interesse, affermando che Carlos Carvallo si era ricusato da tutte le decisioni relative a ueno. Carvallo, ex capo della banca digitale, aveva rassegnato le dimissioni dalla Banca Centrale martedì, dopo che l'ente aveva messo ueno in risoluzione.

Conseguenze reali e prossimi passi operativi

Le conseguenze pratiche della crisi sono già tangibili per i cittadini paraguaiani. Alcuni clienti si sono radunati fuori dalle filiali di ueno questa settimana per cercare di accedere ai propri risparmi. Tra coloro che non riescono a utilizzare i loro conti ci sono anche gli anziani che ricevono benefici statali tramite ueno. Questa situazione ha spinto le autorità a muoversi rapidamente per garantire i depositi e salvaguardare i fondi pubblici.

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In risposta all'emergenza, Peña ha approvato la legislazione questa settimana per accelerare i pagamenti ai depositanti colpiti dal collasso bancario. Le autorità sostengono che la crisi è limitata a ueno e non riflette debolezze più ampie nel sistema bancario del Paraguay. Il paese ha ottenuto rating creditizi investment-grade ed è considerato uno dei mercati più stabili e favorevoli alle riforme dell'America meridionale.

Oltre ai depositi, la banca aveva dichiarato in un comunicato del 2026 di aver assicurato circa 510 milioni di dollari di finanziamento da istituzioni di sviluppo, fondi internazionali e mercati dei capitali. Questo includeva un'emissione di obbligazioni di 350 milioni di dollari a Wall Street, guidata da JPMorgan e Bank of America. Resta incerto se questa crisi influirà sulla reputazione internazionale del paese nel lungo termine.