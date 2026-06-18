Dimissioni e licenziamenti alla missione USA presso l'OAS per conflitti con l'ambasciatore nominato da Trump

Diversi alti diplomatici statunitensi presso l'Organizzazione degli Stati Americani si sono dimessi o sono stati licenziati a causa di scontri con l'ambasciatore Leandro Rizzuto Jr., nominato da Trump. I cambiamenti hanno ridotto le competenze della missione e riflettono lo scetticismo dell'amministrazione verso le istituzioni multilaterali.

WASHINGTON, 18 giugno - Diversi alti diplomatici statunitensi assegnati all'Organizzazione degli Stati Americani si sono dimessi o sono stati licenziati a seguito di scontri con l'ambasciatore nominato da Trump , secondo sei fonti a conoscenza della vicenda.

Questi cambiamenti hanno ridotto le competenze istituzionali a disposizione della storicamente importante missione USA. Fondata nel 1948, l'OAS è il principale forum multilaterale dell'emisfero occidentale e si concentra su sicurezza regionale, diritti umani, democrazia e sviluppo economico. L'organismo con sede a Washington ha svolto un ruolo centrale nella risoluzione di elezioni contestate in America Latina negli ultimi anni e ha spesso riunito gli alleati USA nel condannare le violazioni dei diritti umani in stati autoritari come Cuba e Nicaragua.

Negli ultimi mesi, tuttavia, la missione USA presso l'OAS ha subito un significativo turnover del personale, con la partenza del vice capo missione, del capo del personale, di un consigliere politico senior e di almeno un altro diplomatico di carriera, secondo le fonti, che hanno parlato in condizione di anonimato per discutere questioni di personale. Queste persone costituivano una parte importante della missione USA - che ospita solitamente solo una manciata di diplomatici di carriera a tempo pieno - e praticamente tutto il suo staff senior, hanno detto le fonti.

Le partenze sono l'ultimo esempio di come l'amministrazione Trump stia rimodellando il corpo diplomatico, in molti casi mettendo da parte diplomatici di carriera senior. I cambiamenti sottolineano anche il profondo scetticismo dell'amministrazione verso le istituzioni multilaterali anche in regioni strategicamente importanti come l'America Latina, dove sta dedicando più attenzione e risorse.

Alcuni del personale in partenza hanno avuto scontri con l'attuale ambasciatore, Leandro Rizzuto Jr., un amico personale del presidente USA Donald Trump, il cui stile di gestione è apparso a molti diplomatici di carriera conflittuale e imprevedibile, secondo le fonti. In un'interazione all'inizio dell'anno, ad esempio, Rizzuto ha paragonato i membri dello staff che condividevano le loro preoccupazioni sulla missione direttamente con la leadership del Dipartimento di Stato a 'topi', hanno detto due delle fonti.

In un'intervista con Reuters, Rizzuto ha respinto le critiche al suo stile, pur riconoscendo che diversi diplomatici senior si sono recentemente dimessi o sono stati licenziati. Ha detto che sta cercando di spostare l'attenzione dell'OAS dai diritti umani e dalla democrazia verso questioni economiche, un cambiamento che secondo lui ha turbato alcuni funzionari del Dipartimento di Stato. Non ha risposto a un'email di follow-up che chiedeva specificamente del commento sui 'topi'.

'Sono un uomo d'affari, quindi il punto è che voglio risultati, e senza renderlo personale, se non puoi fare il lavoro, preferisco che tu abbia un altro lavoro', ha detto Rizzuto. Il Dipartimento di Stato non ha risposto a una lista dettagliata di domande. I diplomatici senior che sono stati costretti ad andarsene non sono stati contattabili per commentare, non hanno risposto alle richieste di commento o hanno rifiutato di commentare quando contattati da Reuters.

Rizzuto ha detto che coloro che sono stati licenziati o si sono dimessi sono stati sostituiti da successori ad alte prestazioni. I funzionari dell'amministrazione Trump hanno messo pubblicamente in dubbio la continua rilevanza dell'OAS, come hanno fatto per la maggior parte delle istituzioni multilaterali. Ma hanno anche suggerito che l'organismo potrebbe fare riforme per dimostrare la sua utilità nel XXI secolo, incluso giocare un ruolo più prominente nella sicurezza emisferica e nell'applicazione della legge.

Da quando è tornato alla Casa Bianca, Trump ha fortemente riaffermato il ruolo USA in America Latina, più drammaticamente con un raid militare che ha catturato il presidente del Venezuela e ha lasciato in carica leader più amichevoli verso gli Stati Uniti. Rizzuto, l'erede miliardario di una fortuna cosmetica, era stato nominato ambasciatore in Barbados e in altri due paesi caraibici durante il primo mandato di Trump (2017-2021).

La sua nomina fallì, tuttavia, dopo che furono rivelate le sue condivisioni di teorie del complotto su X, inclusa una falsa affermazione secondo cui la moglie del senatore repubblicano Ted Cruz faceva parte di un tentativo segreto di unire i governi di Stati Uniti, Messico e Canada. Fu invece nominato al posto diplomatico più alto nelle Bermuda, una posizione che non richiede l'approvazione del Senato.

Rizzuto ottenne una conferma ambasciale senza incidenti significativi durante il secondo mandato di Trump e assunse l'incarico alla fine dello scorso anno. Dopo aver ottenuto il posto, Rizzuto ha fatto collocare un grande dipinto ad olio di sé stesso nel vestibolo centrale della missione USA presso l'OAS, hanno detto tre delle fonti. Rizzuto non ha risposto a un'email che chiedeva informazioni sul dipinto.

Nell'intervista, Rizzuto ha detto di aver costretto alle dimissioni il suo vice capo missione e il capo del personale, mentre il suo consigliere politico si è dimesso. Rizzuto si è descritto come 'la persona più giusta', aggiungendo di aver difeso i dipendenti che davano il massimo. Le fonti hanno respinto l'insinuazione che i funzionari del Dipartimento di Stato fossero incompetenti o disinteressati





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