Dimissioni Governatore Banca Centrale Paraguay Crisi Ueno

Carlos Carvallo si dimette dal ruolo di Governatore della Banca Centrale del Paraguay su richiesta del presidente Santiago Peña. La mossa arriva mentre sono in corso le procedure di risoluzione per l'istituto di credito digitale Ueno Bank. Questa decisione mira a tutelare la stabilità finanziaria nazionale e a placare le proteste dei clienti. La crisi ha coinvolto 3 milioni di utenti e 850 milioni di dollari di fondi pubblici. Il governo ha accelerato una legge per garantire i depositi dei risparmiatori. L'indagine penale coinvolge otto persone legate all'istituto.

Il governatore della Banca Centrale del Paraguay, Carlos Carvallo, ha rassegnato le dimissioni martedì 3 novembre 2026 su esplicita richiesta del presidente Santiago Peña. Questa mossa politica chiave coincide con l'avvio formale delle procedure di risoluzione da parte delle autorità per l'istituto di credito digitale Ueno Bank. La crisi in corso ha posto sotto i riflettori l'integrità del sistema finanziario nazionale, minacciando la reputazione del Paraguay come destinazione emergente per gli investimenti stranieri, specialmente da parte dei capitali brasiliani. La decisione è stata presa per isolare la controversia e permettere alle istituzioni competenti di agire senza distrazioni mediatiche.

Dettagli della Risoluzione e Meccanismo

Le procedure di risoluzione hanno come obiettivo primario la protezione dei depositanti e la preservazione della stabilità finanziaria complessiva del Paese. Carvallo ha dichiarato durante una conferenza stampa che il suo abbandono della carica aiuterà a placare la controversia intorno alla Banca Centrale del Paraguay (BCP). La sua posizione ha permesso all'istituto e alla Superintendenza delle Banche di svolgere il proprio lavoro tecnico senza interferenze politiche o dibattiti pubblici accesi. La Superintendenza delle Banche nominerà immediatamente auditor indipendenti per verificare l'esatta posizione patrimoniale di Ueno Bank, accertando le perdite e la solidità reale dell'istituto.

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Posizioni degli Stakeholder e Critiche

Il procuratore generale del Paraguay ha ordinato l'apertura di un'indagine penale sugli eventi legati a Ueno e ha richiesto l'arresto di otto persone collegate alla banca. I legislatori hanno duramente criticato la supervisione esercitata su Ueno, un istituto guidato da Carvallo fino ad agosto 2023, e le sue strette connessioni con il presidente Peña. Il capo dello Stato era infatti un partner commerciale del gruppo proprietario di Ueno fino a marzo 2025. L'istituto, di proprietà maggioritaria del Grupo Vázquez, conta circa 3 milioni di clienti e gestisce circa 850 milioni di dollari di fondi pubblici. Le accuse includono prestiti eccessivi a società legate al gruppo proprietario, un fattore che ha destabilizzato gli investitori e depresso il valore dei bond in dollari 2031 di Ueno e dei bond sovrani paraguaiani.

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Impatto Reale e Passi Successivi

Clienti preoccupati, tra cui pensionati che ricevono benefici statali tramite Ueno, si sono radunati davanti alle filiali chiuse a Ñemby e nei dintorni di Asunción per cercare di accedere ai propri risparmi. Manuel Cáceres, residente a Ñemby, ha espresso la frustrazione di molti cittadini che hanno perso l'accesso al proprio denaro. Per rispondere all'emergenza, il presidente Peña ha annunciato un accordo con i leader congressuali per snellire l'approvazione di una legge. Tale normativa autorizzerà l'uso del Fondo di Garanzia Nazionale per effettuare pagamenti immediati ai depositanti, garantendo anche il rientro dei fondi pubblici detenuti dall'istituto previdenziale IPS e da altri fondi pensione. Carvallo ha sottolineato che il caso Ueno è isolato e non riflette problemi più ampi nel sistema finanziario nazionale, ribadendo che la giustizia agirà senza eccezioni o privilegi per i responsabili.