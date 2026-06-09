Dimissioni improvvvise del sindaco di Foggia Episcopo dopo la mancata approvazione del bilancio. Voltosi a Spielberg, l'empatia come superpotere

Il sindaco di Foggia Maria Aida Episcopo ha rassegnato le dimissioni in seguito al fallimento dell'approvazione del conto consuntivo 2025 per l'assenza delle forze di maggioranza. Mentre l'intervista a Steven Spielberg sul Disclosure Day ha lanciato un messaggio sull'empatia, la crisi politica foggiana vede reazioni come quella di Vladimir Luxuria, delusa dalle promesse non mantenute sul Teatro Giordano.

Il cosiddetto Disclosure Day ha visto un'intervista al celebre regista Steven Spielberg, che ha sottolineato l'importanza dell'empatia come superpotere reale di cui l'umanità ha bisogno, anche in un grande film d'azione.

Ma l'evento principale della giornata è la clamorosa decisione del sindaco di Foggia, Maria Aida Episcopo, di rassegnare le dimissioni l'8 giugno 2026. La sindaca, eletta nel 2023 come prima cittadina a vincere grazie al "campo largo" con il sostegno del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di altre liste di centrosinistra, ha spiegato le motivazioni in un video di circa sette minuti pubblicato sui social.

La decisione è maturata dopo la seduta del Consiglio comunale convocata per l'approvazione del conto consuntivo 2025, un documento contabile fondamentale. In quell'occasione, in aula era presente un solo consigliere della sua maggioranza, mentre i rappresentanti del Pd, del M5S e di parte del Partito Socialista non hanno partecipato, privando la sindaca del numero legale necessario. Episcopo ha dichiarato: "Ho sempre detto che quando avessi avuto contezza che il pavimento sotto i piedi potesse scricchiolare avrei agito di conseguenza.

Perché credo che il valore della dignità umana sia impagabile e impareggiabile". Nonostante l'annuncio, la legge concede venti giorni per il ritiro delle dimissioni; in caso contrario, il consiglio sarà sciolto e verrà nominato un commissario prefettizio per guidare Foggia fino alle elezioni. Tra le reazioni spicca quella amara dell'attivista ed ex politica Vladimir Luxuria, che ha espresso delusione per le promesse non mantenute dall'amministrazione.

Luxuria ha ricordato che, dopo aver accettato di buon grado la proposta di dirigere artisticamente il teatro Giordano, non le è mai stato affidato alcun incarico concreto, discoverendo che la programmazione è stata gestita senza il suo coinvolgimento e che le è stato comunicato che non vi erano fondi per il teatro





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