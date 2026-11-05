Dimissioni Peña Paraguay Crisi Ueno Bank Impatto Clienti

Il presidente del Paraguay Santiago Peña annuncia le dimissioni dopo il collasso di Ueno Bank. Oltre 3 milioni di clienti bloccati, caos sociale e rimpasto governativo a Asunción.

Il presidente del Paraguay Santiago Peña ha annunciato le proprie dimissioni attraverso un video diffuso sulla piattaforma X, segnando la fine della sua esperienza alla guida dello Stato in seguito alla grave crisi bancaria. La decisione arriva a poche settimane da un collasso finanziario che ha immobilizzato i risparmi di oltre 3 milioni di persone, quasi la metà della popolazione nazionale. Questa mossa politica cerca di placare l'ondata di proteste e la crescente ostilità popolare contro il suo governo.

Crisi Banca Ueno Blocco Conti

La scintilla che ha innescato il caos nazionale risale alla notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, quando l'applicazione mobile di Ueno Bank ha iniziato a mostrare uno schermo vuoto per milioni di utenti. I clienti, che si erano svegliati trovando al posto del saldo la scritta non possiamo mostrare il saldo, hanno immediatamente cercato di comprendere la portata del disastro. L'istituto, fondato solo tre anni fa, era diventato rapidamente un punto di riferimento nel settore finanziario del Paese e un partner strategico nella gestione di fondi pubblici cospicui.

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Il collasso di Ueno Bank ha colpito direttamente la vita quotidiana dei cittadini, costringendo centinaia di migliaia di persone a perdere l'accesso immediato al proprio denaro. La Banca Centrale ha giustificato l'intervento necessario di commissariamento evidenziando un pesante deficit di capitale che metteva a rischio l'intera stabilità del sistema finanziario. La misura, sebbene dolorosa per i risparmiatori, era stata considerata dagli organi di controllo come una precauzione fondamentale per tutelare i beni depositati e prevenire un contagio sistemico più ampio.

Reazione Popolare e Proteste a Asunción

La disperazione per il blocco dei conti ha portato migliaia di cittadini a riversarsi nelle strade di Asunción, sfociando in manifestazioni di rabbia e indignazione. I correntisti, privati della capacità di effettuare qualsiasi transazione, hanno manifestato il loro sdegno per la perdita della fiducia nelle istituzioni finanziarie locali. Il presidente Peña, cercando di mitigare la tensione sociale, ha cercato di rassicurare la popolazione definendo il sistema finanziario come solido e dotato di adeguati meccanismi di tutela, nonostante la gravità degli eventi appena verificatisi.

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In un messaggio rivolto direttamente alla nazione, il capo dello Stato ha espresso profonda discolpa per aver deluso le aspettative dei cittadini, dichiarando che non era mai sua intenzione tradire la fiducia riposta in lui. Questa presa di posizione, tuttavia, non è riuscita a fermare il ciclo di eventi che ha portato alle sue dimissioni, poiché la crisi ha superato le capacità di contenimento abituali della sua amministrazione. La reazione immediata ha incluso la firma di una nuova normativa volta a consentire il prelievo rapido di una parte dei fondi di garanzia, allo scopo di reintegrare liquidità nelle mani dei legittimi proprietari.

Conseguenze Politiche e Successione

Le dimissioni di Santiago Peña aprono una fase delicata di transizione costituzionale che prevede l'interrompe della procedura di impeachment in corso presso la Camera dei deputati. Il Parlamento nazionale sarà ora chiamato a formalizzare l'accettazione della rinuncia del Capo dello Stato, attivando i protocolli di successione previsti dalla legge. In seguito, il Senato avrà il compito di proclamare il giuramento del vicepresidente Pedro Alliana come nuovo presidente della Repubblica, segnando un netto cambiamento nella direzione politica del Paese.

Il ruolo del vicepresidente Pedro Alliana diventa cruciale in questa fase di vuoto di potere, poiché sarà responsabile di guidare le operazioni di rimborso e ripristino della fiducia nel sistema bancario. Le autorità hanno imposto che le procedure di pagamento per i fondi di garanzia si concludano entro cinque giorni dalla firma della legge promulgata da Peña. Questo termine stringente rappresenta una sfida operativa enorme, data l'enorme mole di transazioni bloccate che devono essere sbloccate e riaccreditate.

Indagini Giudiziarie e Dimissioni Carvallo

Parallelamente agli sviluppi politici, le indagini della magistratura si stanno intensificando contro la dirigenza di Ueno Bank. Sono stati emessi mandati di cattura per otto alti dirigenti dell'istituto, tra cui spicca la figura del presidente Miguel Vázquez, che ha deciso di costituirsi spontaneamente alla polizia. Questa azione giudiziaria mira a verificare le responsabilità gestionali che hanno portato al deficit di capitale e al successivo crollo dell'istituto. La responsabilità penale aggiungerà un ulteriore livello di complessità alla crisi economica.

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Anche la Banca Centrale del Paraguay ha subito un cambiamento di vertice, con le dimissioni del capo Carlos Carvallo. La richiesta di dimissioni era arrivata direttamente dal presidente Peña, e la posizione di Carvallo appariva particolarmente delicata poiché aveva in passato guidato proprio Ueno Bank. Questa mossa mirava a distanziare l'autorità di controllo dalle responsabilità dirette sulla crisi, tentando di ripristinare una credibilità istituzionale compromessa. Anche l'opposizione politica e la forza di governo dello stesso Peña hanno ritirato il loro sostegno, accelerando il processo di destituzione che ha portato alle odierne dimissioni.