Dimissioni premier belga De Wever fallito accordo sul bilancio

Il premier belga Bart De Wever presenterà le dimissioni dopo il fallimento dei colloqui sulla spesa pubblica. Tensioni tra partiti su tagli e tasse in vista del bilancio 2027.

Il primo ministro belga Bart De Wever avrebbe dovuto presentare le dimissioni lunedì, segnando la fine della sua coalizione di governo. Questa decisione segue i colloqui tenutisi a tarda notte che non sono riusciti a raggiungere un compromesso sui tagli al bilancio, secondo quanto riportato dai media belgi. De Wever è giunto lunedì mattina al Palazzo Reale di Bruxelles per un incontro con il re del Belgio Filippo. Era ampiamente previsto che presentasse le dimissioni, dopo che la sua coalizione a cinque partiti non era riuscita ancora una volta a trovare un accordo sul bilancio per il prossimo anno.

Instabilità politica e tensioni finanziarie

L'ufficio di De Wever non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento e il primo ministro non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa al suo arrivo al palazzo. Da mesi il governo discute sui tagli di bilancio e sugli aumenti delle imposte per un totale di 10 miliardi di euro. Questa somma, pari a 11,2 miliardi di dollari, è ritenuta necessaria da De Wever per tenere sotto controllo le finanze pubbliche. La crisi coincide con un'acuta tensione sui mercati finanziari, dove i tassi di interesse sui titoli di Stato del Belgio, della Francia e di altri paesi europei considerati con finanze pubbliche deboli hanno registrato un forte aumento.

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Dibattito tra tagli alla spesa e nuove tasse

Secondo quanto riportato dal quotidiano De Tijd, citando fonti informate, non si prevede che il re del Belgio accetti immediatamente le dimissioni del governo di De Wever. Il monarca potrebbe invece rimandare De Wever al tavolo delle trattative per un ultimo tentativo di mediazione. Se le dimissioni di De Wever venissero accettate, il re potrebbe chiedere ad altri partiti di formare una nuova coalizione. In alternativa, questa mossa potrebbe portare a nuove elezioni anticipate, gettando il paese in un periodo di incertezza politica.

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Rischio valanga di interessi sul debito

De Wever ha ripetutamente lanciato avvertimenti sul rischio di una valanga di interessi in assenza di tagli al bilancio. Senza interventi immediati, il Belgio dovrebbe contrarre nuovi prestiti per poter pagare gli interessi sul debito esistente. Questa situazione economica critica ha reso ancora più difficile il raggiungimento di un accordo politico. De Wever ha cercato di far passare una visione rigorosa della gestione finanziaria, ma si è scontrato con le resistenze dei suoi partner di coalizione.

Frattura nella maggioranza di governo

Nel corso di mesi di trattative, il partito nazionalista fiammingo N-VA di De Wever e il partito liberale MR non sono riusciti a trovare un compromesso con i loro partner di coalizione socialisti e centristi. Le posizioni rimangono profondamente divise sulle strategie da adottare per il bilancio 2027. L'N-VA e l'MR hanno spinto per tagli alla spesa, anche nel settore sanitario, per ridurre il disavanzo pubblico. Al contrario, i loro partner chiedono un aumento delle imposte sul patrimonio per ottenere maggiori risorse senza intaccare i servizi essenziali.