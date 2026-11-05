Dimissioni Presidente Pena: Crisi Ueno e Instabilità Economica Paraguay

Il Presidente Santiago Peña si dimette dopo il crollo di Ueno. La crisi finanziaria blocca conti e indebolisce il guarani, creando instabilità politica ed economica.

Il Presidente del Paraguay Santiago Peña ha rassegnato le sue dimissioni giovedì, cinque novembre, dopo che il crollo improvviso della società di prestiti digitali Ueno ha scatenato una grave crisi politica e finanziaria nel Paese. Questa decisione arriva dopo la perdita di sostegno da parte del suo stesso partito conservatore, il Colorado Party, e poco prima che l'Assemblea Legislativa procedesse con l'avvio formale di una procedura di impeachment contro di lui.

Crisi Bancaria Ueno e Impatto Finanziario

Il meccanismo della crisi è iniziato all'inizio della settimana quando la Banca Centrale del Paraguay è intervenuta nella gestione di Ueno, dichiarando che la banca digitale, nata come una fintech di nicchia, aveva violato i requisiti minimi di solvibilità. La rapida crescita di Ueno lo aveva trasformato in una banca di medie dimensioni con circa tre milioni di clienti in una nazione di 6,5 milioni di abitanti.

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Il collasso di Ueno ha avuto conseguenze immediate e devastanti sull'economia nazionale. La valuta paraguaiana, il guaraní, si è indebolita oltre la soglia dei 6.500 per dollaro prima di chiudere a 6.490, registrando un calo giornaliero di quasi il 5%. Contemporaneamente, i prezzi dei titoli di stato paraguaiani hanno registrato un calo significativo dopo l'annuncio delle dimissioni di Peña, indicando una rapida erosione della fiducia degli investitori internazionali.

Posizioni dei Stakeholder e Accuse Politiche

Le accuse contro il Presidente si concentrano su presunti conflitti di interesse e sull'uso improprio dei fondi pensionistici. I legislatori dell'opposizione hanno accusato Santiago Peña di aver aiutato a nascondere la banca dai controlli regulatori. Peña ha negato qualsiasi illecito, sostenendo che si tratti di una questione regolamentare che dovrebbe essere gestita dai tribunali e sottolineando di aver venduto le sue quote in Grupo Vazquez, il gruppo di proprietà che controllava Ueno fino a marzo 2025.

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Anche il Vicepresidente Pedro Alliana ha preso le distanze dal Presidente negli ultimi giorni. Alliana ha dichiarato di aver sospeso le proprie ambizioni presidenziali fino a quando la crisi finanziaria non sarà risolta, separando così il suo percorso politico da quello dell'ex capo dello stato in questa delicata fase di transizione.

Conseguenze Reali e Prossimi Passi Istituzionali

Le conseguenze per i cittadini sono state immediate e dolorose. Circa 850 milioni di dollari di fondi pubblici, inclusi fondi statali e pensionistici gestiti da Ueno, sono rimasti bloccati. Questo ha lasciato milioni di conti inaccessibili, privando i cittadini di risparmi, pagamenti e benefici essenziali. La Banca Centrale ha già disposto l'arresto di otto dirigenti di Ueno, che successivamente si sono consegnati alle autorità.

In una dichiarazione sui social media, Santiago Peña ha annunciato che si presenterà davanti alla commissione di impeachment del Senato per esercitare il suo diritto alla difesa. Ha dichiarato che la sua partecipazione non deriva dall'orgoglio personale, ma dal senso di responsabilità verso il popolo paraguaiano di rendere conto dei fatti e risolvere la questione dei pagamenti bloccati.

La situazione emotiva tra la popolazione riflette la gravità dell'accaduto. Felipe Rodriguez, un proprietario di conti presso Ueno, ha espresso la sua angoscia accusando il governo di aver giocato con i soldi dei risparmiatori. La situazione richiede interventi urgenti per ristabilire la fiducia nel sistema finanziario e garantire l'accesso ai fondi vitali per la popolazione paraguaiana.