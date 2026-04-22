Dimorestudio e la collezione di Casa Vogue: un dialogo tra passato e presente

Emiliano Salci e Britt Moran di Dimorestudio raccontano la loro passione per Casa Vogue e come la rivista abbia influenzato il loro approccio unico al design e all'architettura, basato sulla ricerca storica e sulla creazione di atmosfere evocative.

Emiliano Salci e Britt Moran, i fondatori di Dimorestudio , sono appassionati collezionisti dei numeri di Casa Vogue , una rivista che ha segnato profondamente il loro approccio al design e all'architettura.

Per loro, collezionare significa attribuire valore a qualcosa e volerlo proteggere, un gesto intrinsecamente legato alla purezza d'animo. Dimorestudio si è distinto fin dalla sua nascita nel 2003 per aver preso una direzione opposta al minimalismo dominante, ricercando ispirazione nelle memorie del passato per dare forma ai sogni del presente. Il nome stesso, 'Dimore', evoca una nostalgia per gli interni e le architetture di un'altra epoca.

Il loro metodo è profondamente storico: ogni progetto nasce da una radicata comprensione del passato, che viene poi reinterpretato in chiave contemporanea. Britt spiega che spesso le persone non riescono a distinguere tra ciò che è nuovo e ciò che è vecchio nei loro lavori, proprio perché il loro approccio mira a un dialogo costante con la storia.

Casa Vogue, in particolare, era per loro una fonte inesauribile di ispirazione, non tanto per le tendenze dell'arredamento, quanto per l'atmosfera unica che riusciva a creare. La loro collezione, iniziata indipendentemente l'uno dall'altra e poi unita, testimonia la sintonia estetica e intellettuale che li lega. Ricordano con affetto le visite all'edicola di Fabrizio a Milano, dove attendevano con ansia l'uscita di ogni nuovo numero.

La rivista, nata nel 1968 e poi diventata un inserto di Vogue Italia, ha rappresentato per Dimorestudio un oracolo, un luogo dove trovare risposte e idee. Emiliano apprezza particolarmente le immagini razionaliste e brutaliste, l'Arte Povera e le cose grezze, mentre Britt è attratta dalle atmosfere romantiche e dai colori vivaci. Questa complementarità si riflette anche nel loro studio e nei loro progetti.

Un'immagine in particolare, una scala in legno utilizzata come libreria, li ha colpiti profondamente e continua a ispirarli. Il legno, elemento fondamentale nei loro interni, deriva da un armadio di Gio Ponti, un omaggio costante al design italiano del passato. La loro filosofia si riassume nella citazione di Heidegger che hanno trovato in un numero di Casa Vogue: 'La scultura dona forma ai luoghi e li trasforma in opera, e attraverso questa apre spazi per un possibile abitare umano'.

Creano ambienti che invitano alla permanenza, alla lentezza e alla connessione con il passato, lontani dalle mode passeggere





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