Dino Zoff: la carriera, le dimissioni da Berlusconi e l'aneddoto su Gascoigne

A 84 anni, Dino Zoff ripercorre la sua vita calcistica. Dalla prima partita all'Udinese fino al confronto con Berlusconi e le stranezze di Gascoigne. Una testimonianza unica.

Dino Zoff compie 85 anni il prossimo 28 febbraio, un traguardo che segna l'inizio del suo ottantacinquesimo anno di vita, ma che rappresenta soprattutto il simbolo di una longevità straordinaria nel mondo dello sport. Nato nel 1942 a Mariano del Friuli, in provincia di Gorizia, l'ex portiere e ct della Nazionale racconta la sua vita in un'intervista a Repubblica, definendosi prima di tutto un uomo di sport che ha sempre cercato la vittoria ma ha imparato ad accettare anche la sconfitta senza cercare scuse.

La sua carriera è costellata di aneddoti che rivelano la sua personalità, come l'esordio in Serie A avvenuto 65 anni fa con l'Udinese, dove subì cinque gol a Firenze, un'esperienza talmente umiliante da portarlo a nascondersi al cinema. In quell'occasione, il proiezionista mostrò le immagini della partita, facendolo sentire un ladro, e se allora le cose fossero andate male, Zoff avrebbe sicuramente intrapreso la carriera di meccanico, definendosi bravo con i pistoni.

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Lezioni di dignità da Enzo Bearzot

Un altro insegnante fondamentale nella vita di Zoff fu suo padre, che durante un match gli disse che se non si prendeva le proprie responsabilità doveva forse fare il farmacista, una lezione di dignità che Zoff porta con sé ancora oggi. Questa filosofia di vita ha accompagnato il portiere durante tutta la sua carriera, inclusa la gestione di giocatori dal talento enorme ma problematico come Paul Gascoigne alla Lazio, che una volta arrivò completamente nudo al ritiro.

Gascoigne, un giocatore che Zoff amava molto, era un artista che non doveva essere giudicato ma ammirato, e la sua gestione richiese pazienza e comprensione. Zoff ricorda anche Enzo Bearzot, il suo mister alla Juventus e poi alla Nazionale, un uomo di pace e saggezza che non alzava mai la voce, ma che seppe guidare l'Italia al trionso nel Mondiale 1982 a Madrid, nonostante le critiche e gli insulti che il commissario tecnico subì prima della vittoria.

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Il contrasto politico con Berlusconi

Il rapporto con la politica e il potere è un altro tema affrontato da Zoff, che ricorda il presidente della Repubblica come un uomo elegante che giocava a scopone con lui, ma che si distinse anche per un cablogramma di scuse inviato quindici giorni dopo una partita persa. Questo aneddoto mostra come Zoff sappia apprezzare la gentilezza e l'educazione, valori che ha sempre cercato di trasmettere ai suoi giocatori.

Al contrario, il rapporto con Silvio Berlusconi fu segnato da un confronto duro e definitivo, che portò Zoff a dimettersi dalla Nazionale perché non poteva accettare lezioni di dignità da chi aveva fatto scelte indegne. Zoff sapeva che questo gesto avrebbe potuto chiudere la sua carriera da tecnico, ma non voleva cedere su principi che considerava fondamentali per la sua integrità personale e professionale.

Eredità calcistica e valori morali

La carriera di Dino Zoff, che include la vittoria sia di un Europeo che di un Mondiale, è un esempio di dedizione e talento, ma è anche una testimonianza di come i valori morali e la dignità personale possano essere più importanti dei risultati sportivi. Zoff ha sempre cercato di superare i propri limiti e di migliorare, senza mai cercare scuse per gli errori, una filosofia di vita che lo ha accompagnato fino ai giorni nostri.

Oggi, a 84 anni, Zoff guarda al passato con orgoglio e serenità, ricordando i momenti belli e le sfide affrontate, come quella contro Bearzot e Causio nel gioco a carte o l'episodio di Gascoigne al ritiro. La sua storia è anche quella di un uomo che ha vissuto il calcio con passione e integrità, diventando un punto di riferimento per le generazioni future di calciatori e allenatori.