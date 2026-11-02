Dipartimento di Giustizia Usa interviene nelle elezioni intermedie 2026

Il DOJ Usa ha intentato cause in California e Alaska per bloccare voti o certificationi. Una rottura con le prassi storiche che mira a preservare l'integrità del voto.

WASHINGTON, 2 novembre. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha mostrato una significativa disponibilità a intervenire direttamente nelle elezioni intermedie di martedì, rompendo con decenni di prassi consolidata. Questa nuova strategia mira a evitare l'apparenza che i poteri di applicazione della legge siano utilizzati per avvantaggiare un partito politico o un candidato specifico.

Contenziosi in California e Alaska

In California, il Dipartimento di Giustizia ha cercato di invalidare i voti per corrispondenza di circa 20.000 elettori. Le autorità federali sostengono che questi individui siano probabili cittadini non statunitensi, quindi non idonei a votare. L'ufficio ha anche richiesto la documentazione relativa a un'indagine criminale collegata a questa controversia. Lo Stato della California ha dichiarato di aver implementato misure rigorose per prevenire il voto da parte di non cittadini. Inoltre, ha sostenuto che il Dipartimento di Giustizia non dispone dell'autorità legale per bloccare i voti in questo modo.

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In Alaska, il Dipartimento di Giustizia ha intensificato un'indagine criminale. L'obiettivo è determinare se un candidato al Senato, con lo stesso nome dell'attuale repubblicano Dan Sullivan, sia entrato in gara per confondere gli elettori. L'ente federale ha anche cercato di bloccare la certificazione dei risultati se Sullivan avesse perso di stretta misura. Tuttavia, un giudice federale ha respinto questa causa domenica scorsa.

Reazioni e Contesto Storico

I tribunali hanno respinto le cause intentate dal Dipartimento contro entrambi gli Stati. Nonostante queste sconfitte legali, i casi sottolineano la volontà dell'ente di intervenire nelle dispute elettorali prima che i voti vengano conteggiati e i risultati certificati. Il Dipartimento ha presentato appello contro la decisione relativa all'Alaska. I critici affermano che il Dipartimento potrebbe accelerare qualsiasi tentativo di Trump di seminare dubbi sulle elezioni intermedie.

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Queste elezioni determineranno il controllo del Congresso e i vincitori di dozzine di corse governatoriali. Mark Blumberg, che ha guidato in precedenza la risposta del Dipartimento alle minacce ai diritti civili per quanto riguarda le elezioni, ha fondato il Rule of Law Project. Ha dichiarato che l'amministrazione desidera un impatto precedentemente proibito.

Posizione del Dipartimento e Critiche

Il procuratore generale degli Stati Uniti, Todd Blanche, afferma che gli sforzi del Dipartimento sono legali e mirano a proteggere l'integrità del voto. La portavoce Kiersten Pels ha rilasciato una dichiarazione confermando che l'ente non sta aiutando nessuna campagna elettorale, ma sta semplicemente applicando la legge. La Costituzione degli Stati Uniti assegna la responsabilità di amministrare le elezioni agli Stati.

Donald Trump, repubblicano, sostiene che gli Stati a guida democratica non stiano facendo abbastanza per prevenire il voto da parte di non cittadini. Questa pratica è proibita dalla legge americana. Trump continua a sostenere erroneamente che una frode diffusa abbia causato la sua perdita nelle elezioni del 2020. Studi indipendenti e revisioni statali hanno trovato la frode elettorale estremamente rara.

Impatto sulle Future Politiche Elettorali

I gruppi esterni allineati a Trump hanno presentato oltre 60 cause legali che sfidano la sua sconfitta nel 2020. Tutti i tentativi si sono conclusi senza successo. Durante il suo primo mandato, funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno respinto la pressione per coinvolgere l'ente in questi sforzi. Lis Frost, avvocata per i diritti di voto presso Elias Law Group, ha notato che questa volta il Dipartimento è disposto ad agire.

Le interventi storici del Dipartimento di Giustizia sulle elezioni si sono concentrati sull'applicazione di leggi federali. Queste norme mirano a garantire che le minoranze razziali o le popolazioni vulnerabili possano votare senza ostacoli. L'Alaska è diventata un campo di battaglia legale particolarmente intenso dopo una notizia del New York Times.

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Dettagli Sulla Contesa in Alaska

Il giornale ha riferito che la campagna di Mary Peltola, democratica, era coinvolta nel reclutare l'insegnante in pensione Daniel J. Sullivan. Egli sfidava l'attuale repubblicano Dan Sullivan. La causa del Dipartimento di Giustizia, che Trump ha ordinato di presentare, chiedeva al tribunale di fermare la certificazione.

La richiesta prevedeva un'indagine se il margine suggeriva che la confusione degli elettori potesse aver influenzato l'esito. La giudice del distretto degli Stati Uniti, Sharon Gleason, ad Anchorage, ha respinto il caso domenica scorsa. Ha stabilito che l'Alaska non poteva condurre tale indagine preservando il segreto delle schede elettorali.

Opinioni Esperte e Conclusioni

Gli esperti legali avevano affermato che il Dipartimento non disponeva dell'autorità per presentare il caso. Avevano inoltre avvertito che l'ente rischiava di apparire come un sostenitore dell'attuale repubblicano. Peter Keisler, ex procuratore generale sotto il presidente repubblicano George W. Bush, ha sottolineato l'importanza dell'imparzialità.

Ha dichiarato che per essere fidato nelle decisioni di applicazione della legge, il Dipartimento deve assicurarsi che le persone capiscano che non prende parte a dispute politiche di parte. Blanche ha affermato che il caso cercava di fermare quella che ha descritto come una frode da parte di Daniel J. Sullivan. Lui nega di aver cercato di indurre in errore gli elettori. La campagna di Peltola ha dichiarato di non avere alcun coinvolgimento con nessuna delle due campagne Sullivan.