Il Dipartimento di Giustizia USA non ha aperto indagini su Jensen Huang prima del suo ritorno, contrariamente alle accuse. Analisi dei fatti e delle reazioni.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti non ha avviato alcuna indagine formale su Jensen Huang prima che il presidente Donald Trump ne ordinasse la reintegrazione alla guida di Nvidia questa settimana. Secondo tre persone a conoscenza della questione, non vi sono state procedure investigative dirette contro il CEO dell'azienda di semiconduttori prima del suo ritorno in carica. Questa conclusione è emersa nonostante le indagini in corso sui clienti della Nvidia, Super Micro Computer e Megaspeed International, accusati di contrabbando di microchip avanzati verso la Cina.

Nessuna Prova di Violazione Legale o Spionaggio

Il procuratore generale Todd Blanche ha concluso che non esistevano prove che il magnate della tecnologia avesse violato leggi americane basandosi sulle indagini in atto sui due clienti di Nvidia. Questa determinazione, soggetta a modifiche con il proseguimento delle indagini, è stata cruciale per la decisione di Blanche di informare Trump e il vice presidente JD Vance nel fine settimana. Ha comunicato loro di non possedere elementi che indicassero Huang come un rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. L'azienda non è stata il bersaglio diretto di tali indagini e ha collaborato fornendo documenti e dati che hanno portato a questa conclusione.

Also read Jensen Huang rielette da Trump: Nvidia salta del 30% e il presidente Usa guadagna milioni

Il Ruolo di Alice Huang e le Indagini di Controspionaggio

Non è stata aperta alcuna indagine di controspionaggio direttamente su Jensen Huang, sebbene le agenzie di spionaggio statunitensi abbiano raccolto informazioni su Alice Huang, l'ex dirigente di Megaspeed International e presunta amante del CEO. Lei è sospettata di lavorare con i servizi di intelligence cinesi. Tuttavia, gli Stati Uniti non disponevano di dettagli sufficienti per giustificare l'apertura di un fascicolo investigativo formale sul capo di Nvidia. Le indagini di controspionaggio sono condotte separatamente da quelle penali e mirano a monitorare le minacce alla sicurezza nazionale piuttosto che costruire un caso per un'accusa penale.

Reazioni del Congresso e Critiche al Procedimento

La reintegrazione di Jensen Huang ha indignato membri del Congresso, sia repubblicani che democratici, che ritengono prematuro abbandonare le questioni relative alla possibile minaccia per la sicurezza nazionale rappresentata da Nvidia o dal suo chief executive. La mancanza di ulteriori sforzi per esaminare i loro ruoli prima dell'intervento di Trump probabilmente alimentera una spinta per ulteriori indagini sul Campidoglio. Esperti hanno affermato che i funzionari federali hanno aggirato i protocolli standard di controspionaggio, sottolineando che non è stata riportata alcuna indagine formale del Dipartimento di Giustizia sulle accuse relative alla sicurezza nazionale.

Advertisement

Dettagli Scandalo Personale e Risposte Ufficiali

Huang si era dimesso il 12 novembre following allegations regarding affairs with Alice Huang and at least two employees, acknowledging infidelities but not confirming specific involvement with Alice Huang. Il segretario di Stato Marco Rubio aveva informato Trump nel maggio dello stesso anno dello scandalo. Reports indicate that Alice Huang maintained contact with a top Chinese spy official for over a year during the affair. Todd Blanche ha dichiarato che l'FBI stava esaminando i rapporti sull' affair con una spia, senza tuttavia aver raggiunto conclusioni definitive, ripetutamente rifiutando di rispondere alle domande su come l'amministrazione Trump avesse determinato che Huang non fosse una minaccia.

Impatto Futuro e Revisioni Antitrust Indipendenti

Il Dipartimento di Giustizia sta conducendo revisioni antitrust delle operazioni commerciali di Nvidia indipendenti dal comportamento personale di Huang. La decisione finale del consiglio di amministrazione di Nvidia di reintegrare Huang si basa sulla comunicazione di Trump e Vance, secondo quanto riferito in un'intervista alla CNBC. Le agenzie del Dipartimento di Giustizia, dell'FBI e dell'Ufficio del Direttore dell'Intelligenza Nazionale non hanno risposto alle richieste di commento. La situazione rimane fluida mentre le indagini sui clienti continuano e le questioni politiche ed economiche legati alla leadership di Nvidia si intensificano.