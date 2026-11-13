Dipartimento di Stato Usa: violenza contro cristiani in Nigeria, priorità assoluta

Il Dipartimento di Stato Usa mantiene la Nigeria come paese di particolare preoccupazione per la persecuzione dei cristiani, ribadendo la necessità di responsabilità da parte delle autorità locali.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha confermato che la violenza contro i cristiani in Nigeria continua a essere una delle preoccupazioni principali per il governo americano. Questa dichiarazione giunge esattamente un anno dopo che l'amministrazione del presidente Donald Trump aveva accusato la Nigeria di violare sistematicamente le libertà religiose, designando il paese africano come "paese di particolare preoccupazione" (CPC). La decisione iniziale di Washington era accompagnata da una seria minaccia di intervento militare contro la nazione dell'Africa occidentale, motivata dal trattamento riservato alle comunità cristiane locali.

Posizioni ufficiali e rifiuto di Abuja

Il governo nigeriano ha fermamente respinto la designazione CPC, definendola basata su informazioni errate e dati inaffidabili che non riflettono la reale situazione sul campo. Mohammed Idris, ministro dell'Informazione nigeriano, non ha fornito immediatamente commenti alla richiesta di Reuters. I leader politici di Abuja hanno reiterato la posizione secondo cui il paese sta combattendo il terrorismo e la criminalità organizzata, non una persecuzione religiosa sistematica. Hanno però dichiarato la disponibilità ad accogliere l'assistenza americana nella lotta contro gli insorti islamisti, a patto che venga rigorosamente rispettata l'integrità territoriale della Nigeria.

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Priorità diplomatica di Washington

Frank Garcia, sottosegretario di Stato americano, ha affermato che il Dipartimento sta trattando la questione come una priorità assoluta. In un'audizione davanti a una commissione del Congresso giovedì, Garcia ha dichiarato che gli Stati Uniti collaborano strettamente con le autorità nigeriane per affrontare la violenza perpetrata contro le comunità cristiane e per assicurare i responsabili alla giustizia. Nonostante questa cooperazione, la situazione di sicurezza rimane critica, con attacchi che continuano a colpire i fedeli in diverse regioni del paese.

Insicurezza e prospettive elettorali 2027

L'insicurezza è diventata la questione centrale nella campagna elettorale in vista delle prossime elezioni presidenziali e parlamentari della Nigeria, fissate per il 16 gennaio 2027. La nazione, la più popolosa dell'Africa, è attraversata da una complessa crisi di sicurezza che include un'insurrezione islamista nel nord, il banditismo, gli scontri tra agricoltori e pastori, e i rapimenti a scopo di estorsione nella regione meridionale. Questa instabilità influisce direttamente sulla stabilità politica e sulla coesione sociale del paese, che ospita oltre 200 gruppi etnici praticanti cristianesimo, islam e fedi tradizionali.

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Critiche al Congresso e impatto locale

Riley Barnes, assistente sottosegretario di Stato, ha ammesso che le misure adottate da Abuja, come l'assunzione di nuovi agenti di polizia, lo schieramento di guardiani delle foreste e l'aumento dei processi e degli arresti, non hanno ancora portato a una maggiore sicurezza per i cristiani. In particolare, la regione del Middle Belt e lo stato centrale di Plateau continuano a registrare un aumento significativo degli episodi di violenza. Il rappresentante republicano del West Virginia Riley Moore ha posto una domanda critica al Dipartimento di Stato, chiedendo quali azioni concrete vengano intraprese per obbligare il governo nigeriano a combattere le milizie responsabili delle morti dei cristiani, ribadendo che la designazione CPC non deve essere revocata.

Contesto storico e prospettive future

La Nigeria ha una lunga storia di coesistenza tra diverse fedi, ma negli ultimi tempi ha registrato violenze sporadiche, spesso guidate da tensioni etniche e dalla competizione per risorse scarse. La comunità internazionale continua a monitorare la situazione, esortando le autorità locali a prendere misure più efficaci per proteggere i civili e garantire la stabilità della regione. La pressione diplomatica degli Stati Uniti rimane un fattore chiave nel dibattito internazionale sulla libertà religiosa e sui diritti umani in Africa.