Dipendente Astellas Pharma liberato Cina ritorno Giappone

Un dipendente giapponese di Astellas Pharma condannato per spionaggio in Cina sarà rilasciato a metà dicembre. Il ritorno in patria segna una tensione diplomatica tra Tokyo e Pechino.

Un dipendente giapponese dell'azienda farmaceutica Astellas Pharma, attualmente detenuto in Cina con una condanna per spionaggio, dovrebbe essere liberato a metà dicembre e immediatamente rimpatriato in Giappone. Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche nipponiche nella serata di sabato, l'uomo tornerà sul suo territorio nazionale dopo aver scontato la pena imposta dalle autorità locali. La notizia è stata diffusa agenzie come Kyodo e il quotidiano Yomiuri, citando fonti interne al caso.

Dettagli del processo e cronologia giudiziaria

L'uomo è stato inizialmente arrestato nel marzo 2023, periodo in cui le autorità cinesi lo hanno incriminato per sospetti atti di spionaggio ai danni dello Stato. Il iter giudiziario si è protratto per oltre due anni, culminando con un'indizione formale nel agosto 2024 e, successivamente, con la sentenza definitiva pronunciata nel luglio 2025. La pena irrogata ammonta a tre anni e sei mesi di reclusione, un dato preciso che conferma la gravità delle accuse mosse contro il cittadino nipponico durante il procedimento.

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Reazioni ufficiali e posizioni diplomatiche

Il governo giapponese ha espresso il proprio dissenso nei confronti della sentenza, definendola "estremamente deplorevole" attraverso una dichiarazione rilasciata dal vice segretario capo del gabinetto. Questa presa di posizione ufficiale non ha comunque specificato l'identità del singolo individuo né la sua esatta affiliazione aziendale, pur confermando implicitamente il legame con il settore privato nipponico. La risposta del dipartimento statale è stata immediata, sottolineando la preoccupazione Tokyo riguardo al trattamento riservato ai propri cittadini all'estero.

Mancata risposta delle istituzioni e dell'azienda

Nonostante la richiesta di commenti da parte della Reuters, né l'azienda Astellas Pharma, né il ministero degli Esteri giapponese, né l'ambasciata cinese a Tokyo hanno fornito dichiarazioni pubbliche o risposte telefoniche ai giornalisti. Anche il ministero degli Esteri cinese ha ignorato le richieste di intervento, lasciando la situazione diplomatica priva di chiarimenti ufficiali da entrambe le parti coinvolte. Questo silenzio istituzionale crea un vuoto di informazione che lascia molti dettagli dell'accusa e del procedimento nelle mani delle fonti giornalistiche.

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Contesto geopolitico e tensioni commerciali

La vicenda si inserisce in un contesto di relazioni bilaterali notevolmente deteriorate tra il Giappone e la Repubblica Popolare Cinese. Le tensioni sono esplose dopo che il primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato l'anno scorso che un eventuale attacco militare cinese a Taiwan, governata democraticamente, avrebbe provocato una risposta armata da parte del Giappone. Questa dichiarazione ha innescato una serie di ritorsioni diplomatiche e commerciali da parte di Pechino, che ha visto l'occasione per esprimere il proprio dissenso verso le posizioni di Tokyo.

Impatto concreto sui cittadini e mercati

Di conseguenza a queste dichiarazioni, la Cina ha formalmente esortato i propri cittadini a evitare i viaggi verso il Giappone, argomentando che la sicurezza personale dei turisti e degli affari fosse a rischio. Parallelamente, Pechino ha drasticamente ridotto le esportazioni verso il Giappone di terre rare, minerali fondamentali e strategici per la produzione di beni di largo consumo e difesa. Queste materie prime sono essenziali per la fabbricazione di prodotti che spaziano dalle automobili ai sistemi d'arma, creando potenziali vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento industriali giapponesi.