Diplomazia in Movimento nel Golfo Persico: Iran, Russia, Cina e Nuove Proposte per la De-escalation

Nonostante le tensioni e i conflitti, l'attività diplomatica nel Golfo Persico continua. L'Iran rafforza i legami con Oman, Russia e Arabia Saudita, mentre la Turchia propone un ruolo nel pattugliamento dello Stretto di Hormuz. La situazione tra Israele e Hezbollah rimane critica.

Nonostante le tensioni e i conflitti in corso, l'attività diplomatica nel Golfo Persico non si è affatto arrestata, ma procede con un'intensità sorprendente. Le dichiarazioni di Donald Trump, che aveva definito un 'tempo perso' trattare con l' Iran , sottolineando l'incertezza sulla leadership a Teheran e cancellando il viaggio dei suoi mediatori in Pakistan, sembrano contrastare con i movimenti diplomatici in atto.

Mentre Steve Witkoff e Jared Kushner hanno fatto ritorno negli Stati Uniti, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, è rientrato a Islamabad dopo colloqui significativi con il sultano Haitham bin Tariq in Oman. Il suo viaggio proseguirà verso Mosca, dove incontrerà Vladimir Putin, evidenziando un'attiva ricerca di alleanze e canali di comunicazione da parte iraniana.

La delegazione iraniana, rientrata in patria a seguito del ritiro americano, si riunirà presto al ministro degli Esteri, il quale ha già avuto discussioni cruciali con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e, soprattutto, con il suo omologo saudita. Sembra che Teheran abbia ora il via libera per discutere in dettaglio i punti di una nuova bozza di accordo che Islamabad intende presentare agli Stati Uniti.

Questo intenso lavoro diplomatico vede la collaborazione di diverse nazioni, tra cui Russia e Cina sullo sfondo, e più direttamente Arabia Saudita, Egitto e Turchia. Quest'ultima ha proposto agli Stati Uniti la partecipazione turca al pattugliamento e allo sminamento dello Stretto di Hormuz, un'area di importanza strategica vitale per il commercio globale. Gli enormi interessi economici minacciati dal blocco del Golfo stanno spingendo forze diverse a cercare una soluzione, dimostrando l'urgenza di una de-escalation e di un ritorno alla stabilità.

Il presidente iraniano ha ribadito che qualsiasi negoziato dovrà avvenire senza pressioni o minacce, denunciando le continue violazioni del cessate il fuoco e i comportamenti coercitivi da parte americana. Teheran non mira a una semplice tregua, ma a una risoluzione definitiva del conflitto, costruendo una complessa rete di relazioni diplomatiche.

Nonostante la volontà reciproca di trattare, le date e il formato dei futuri colloqui rimangono incerti, con il presidente Trump che si limita a ripetere che l'Iran può sempre contattarli se lo desidera. Parallelamente, la situazione sul fronte Israele-Hezbollah, considerato dall'Iran parte integrante dei negoziati con gli Stati Uniti, è in deterioramento.

La tregua tra Israele e le milizie di Hezbollah è di fatto saltata, con l'aviazione israeliana che continua a colpire il Libano meridionale, in quella che Benjamin Netanyahu definisce una 'zona cuscinetto', ma che di fatto corrisponde a quasi il 10% del territorio libanese. Le conseguenze umanitarie sono devastanti, con oltre 2500 vittime e 8000 feriti in due mesi, e un milione di civili costretti a fuggire verso il nord del Paese.

La mediazione americana ha portato a incontri a Washington tra gli ambasciatori di Beirut e Tel Aviv, e la Casa Bianca afferma di lavorare a un incontro tra Netanyahu e il presidente libanese, ma non fornisce indicazioni precise sulla tempistica. La complessità della situazione mediorientale richiede un approccio diplomatico multilaterale e una forte volontà di compromesso da tutte le parti coinvolte, al fine di evitare un'ulteriore escalation e di garantire la stabilità nella regione





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