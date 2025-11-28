Scopri dove vedere Torino Lazio in diretta il 28 novembre 2025. Orario, canali TV e piattaforme streaming per seguire la 13a giornata di Serie A.

Il Torino e la Lazio si affrontano nella tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A, in un confronto che si terrà allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. La partita è prevista per sabato 28 novembre 2025 con il calcio d'inizio fissato per le ore 18.00. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, dato che la Lazio si presenta come la capolista del torneo, mentre il Torino cerca di rimontare una recente sconfitta.

Orari e Canali Televisione per la Trasmissione

La diretta televisiva di Torino Lazio sarà trasmessa da DAZN Italia, che detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi. La piattaforma garantisce la visione di tutte e dieci le partite di ogni turno di campionato, con sette incontri in esclusiva assoluta. I canali lineari e le opzioni di streaming offrono la stessa copertura delle tre partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi sugli incontri di cartello delle 18.00 della domenica o del sabato sera.

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Dettagli Tecnici e Qualità della Visione

DAZN offre qualità dell'immagine superiore, incluso il formato 4K, garantendo affidabilità senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming tradizionale. Il piano Standard include l'accesso ad altre leghe internazionali come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il calcio femminile europeo. La piattaforma fornisce ampi pre e post-partita dalla Square, documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i tifosi più appassionati, arricchendo l'esperienza della diretta.

Stato della Forma e Obiettivi delle Squadre

Il Torino di Ignazio Abate arriva in questa partita dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli, subita sabato scorso al Maradona. Il gol decisivo di McTominay al 72' ha spezzato il pareggio in una gara in cui i granata hanno colpito anche una traversa con Mandragora. La squadra si trova attualmente in undicesima posizione in classifica, cercando di risalire la classifica con una vittoria interna contro la Lazio.

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Analisi della Situazione della Lazio Capolista

La Lazio di Gennaro Gattuso, invece, è la capolista del campionato italiano e punta a consolidare la sua posizione in vetta alla classifica. La squadra affronta il Torino con la consapevolezza di essere la favorita del match, ma deve fare attenzione alla determinazione dei padroni di casa. La formazione laziale cerca di mantenere il passo con le altre squadre in corsa per i titoli europei, sfruttando la continuità dei risultati positivi.

Piattaforme Streaming e Accessibilità Digitale

Oltre alla trasmissione televisiva, la partita sarà visibile tramite streaming sulle piattaforme di proprietà di Sky, come NOW, che non richiede parabola o decoder fisici. L'attivazione avviene istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale. Il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le tre partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.