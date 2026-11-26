Scopri come seguire Venezia-Bologna in diretta su DAZN e Sky. Dettagli sui canali TV, streaming online e orari della 13a giornata di Serie A.

La partita di Serie A tra Venezia e Bologna si giocherà venerdi 27 novembre allo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia. Questa gara rappresenta l'anticipo della 13ª giornata del campionato italiano di calcio. L'incontro è fondamentale per determinare le posizioni in classifica e le dinamiche della prima metà di stagione.

Aree TV e Streaming per la Diretta

La trasmissione dell'incontro è affidata in co-esclusiva alle piattaforme DAZN e Sky Sport. Gli appassionati possono seguire la partita in diretta televisiva o tramite servizi di streaming online. La piattaforma DAZN garantisce la visibilità attraverso i suoi canali digitali e applicazioni dedicate. Sky Sport offre l'accesso tramite decoder tradizionali o il servizio streaming NOW.

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Per chi utilizza NOW, la visione è accessibile senza la necessità di parabole o decoder fisici. Il servizio funziona via internet su Smart TV, console, dispositivi mobili e computer. L'attivazione dell'abbonamento Pass Sport include tutto in un'unica soluzione completa. Questa modalità permette di evitare i tipici ritardi o blocchi dello streaming diretto.

La qualità dell'immagine su Sky Sport può raggiungere il formato 4K per una fruizione ottimale. Gli spettatori hanno a disposizione opzioni multiple per garantire la massima affidabilità nella connessione. La selezione della piattaforma dipende dalle preferenze personali e dalla disponibilità tecnologica di ciascun utente.

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Analisi dello Stato di Forma e Squadre

Il Venezia arriva in questa partita dopo una prestazione negativa all'Allianz Stadium. La squadra di Davide Nicola ha subito una sconfitta pesante per 4-0 contro la Juventus. Il primo tempo è terminato senza reti, mostrando una difesa compatte ma senza incisività offensiva. Nel secondo tempo la difesa ha subito un crollo totale che ha portato alle quattro reti subite.

La sconfitta subita influisce significativamente sul morale della squadra veneta. Il tecnico Davide Nicola dovra trovare le giuste motivazioni per i suoi giocatori. La squadra deve rispondere con una prestazione di carattere nello Stadio Pierluigi Penzo. Il pubblico locale sara fondamentale per sostenere la squadra in questo momento critico.

Il Bologna si presenta invece con un morale diverso e con obiettivi ambiziosi. La squadra emiliana cerca di confermare il suo percorso positivo nel campionato. La differenza di forma tra le due compagini e evidente e si riflesse nelle aspettative dei tifosi. Il Bologna ha dimostrato solidita tattica e capacita di recupero in partita complesse.

Offerta Medie e Dettagli dell'Incontro

La 13ª giornata di Serie A vede il Venezia affrontare il Bologna in un match anticipato. L'orario di inizio e fissato per venerdi sera con copertura televisiva completa. Le piattaforme Detengono il pacchetto principale dei diritti televisivi per il campionato italiano. Ogni turno prevede la visione di tutte e 10 le partite disponibili.

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Oltre alle dirette, le piattaforme offrono ampi spazi pre e post-partita. La Square fornisce analisi tattiche e documentari originali per i tifosi piu appassionati. I format on-demand permettono di approfondire le strategie delle squadre coinvolte. Questo contenuto aggiuntivo arricchisce l'esperienza dello spettatore durante l'intera giornata di campionato.

La gara rappresenta un test importante per entrambe le realta calcistiche italiane. Il Venezia deve rimontare uno svantaggio psicologico dopo la sconfitta con la Juventus. Il Bologna vuole confermare la sua competitivita contro le squadre della parte bassa della classifica. L'incontro avra ripercussioni significative sulla classifica generale e sulle aspettative per la stagione.