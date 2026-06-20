Dirigente parla del finale ciclo al Milan, elogi ad Allegri e focus sui giovani

Intervista a SportMediaset: fine di un ciclo, il ruolo dei giovani e il bilancio su Allegri. Il dirigente sottolinea la necessità di coraggio e fiducia nei talenti emergenti, guardando ai successi delle giovanili.

Il dirigente sportivo, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha toccato diversi temi legati alla sua recente conclusione dell'esperienza con il Milan . Ha spiegato che il desiderio di nuove sfide è un segnale chiaro della fine di un ciclo, sottolineando come le qualità del giocatore in questione siano indiscutibili, ma che la continuità nelle prestazioni sia ancora da trovare, soprattutto a causa dei problemi fisici che ne hanno condizionato la stagione.

Ha poi espresso parole di elogio per l'allenatore Max Allegri, definendolo una figura di grande valore nella storia del calcio italiano e augurandosi che possa continuare a fare bene, nonostante qualche errore commesso insieme. Infine, ha lanciato un appello sulla necessità di fare scelte coraggiose e puntare sui giovani, facendo riferimento ai risultati ottenuti dalle formazioni giovanili e invitando a dare fiducia e tempo ai nuovi talenti, per costruire un futuro solido basato sulla valorizzazione del vivaio





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