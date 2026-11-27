L'analisi della frammentata destra polacca e le manovre per il 2027 per spodestare Donald Tusk, con il ruolo cruciale di Grzegorz Braun e delle coalizioni in crisi.

I partiti di destra frammentati in Polonia stanno intensificando i loro sforzi per trovare un terreno comune al fine di tentare di spodestare il premier centrodestra Donald Tusk in vista delle elezioni generali del 2027. Questa strategia richiede alleanze complesse, con alcuni leader politici che stanno rivolgendo aperture a partiti favorevoli alla Russia, una mossa considerata un tabù per molti conservatori tradizionali nel paese. La situazione politica si sta evolvendo rapidamente in un contesto di profonda divisione ideologica.

La strategia per unire la destra polacca

Il cuore di questa strategia risiede nella possibile cooperazione con l'Unione della Polonia Reale (KKP), un partito il cui leader, Grzegorz Braun, Advocates for closer ties with Russia and renewing the Nord Stream pipelines to take its gas to Europe. Collaborare con questo soggetto rappresenta un rischio significativo in un paese dove l'ostilità verso Mosca è radicata da decenni. La memoria storica del paese è segnata dalle invasioni sovietiche e dalla seconda guerra mondiale, creando un forte sentimento anti-russo nella società polacca.

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La guerra in Ucraina, iniziata con l'invasione russa del 2022, ha riattivato le paure legate ai soldati sovietici che avevano invaso la Polonia nel 1939. La tensione tra Varsavia e Mosca è ulteriormente aumentata a causa delle incursioni nello spazio aereo, incluse quelle avvenute la scorsa settimana con tre missili russi. Nonostante questo clima teso, sondaggi recenti indicano che circa un polacco su dieci dichiara di essere pronto a votare per la KKP, un partito che ha guadagnato consenso promettendo di sostenere gli agricoltori polacchi e di rimpatriare i rifugiati ucraini.

Dati elettorali e posizioni dei partiti

I sondaggi mostrano una corsa molto ravvicinata tra la coalizione al governo pro-europea e i quattro partiti di destra all'opposizione. I dati dell'IBRiS per il quotidiano Rzeczpospolita, pubblicati questo mese, posizionano la Coalizione Civica di Tusk (KO) in testa con il 29%. I suoi partner di governo, la Sinistra, si attestano al 7,6%, mentre altri alleati centristi sono rimasti al di sotto della soglia del 5% necessaria per entrare in parlamento. Questo lascia il governo ben lontano dalla maggioranza assoluta.

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Dall'altro lato della barricata, il partito nazionalista Law and Justice (PiS), che ha governato per otto anni fino al 2023, si ferma al 16,5%. Il partito nega le accuse, avanzate da Tusk e dagli alleati dell'Unione Europea, di aver indebolito l'indipendenza della magistratura durante il suo mandato. La Confederazione, una formazione di estrema destra che ha espulso Braun nel 2025 dopo che questi ha deciso di correre contro il suo candidato ufficiale e co-leader Slawomir Mentzen alle elezioni presidenziali, ha raggiunto il 13,2%. La KKP, invece, si ferma al 10,5%.

Il leader del PiS, Jaroslaw Kaczynski, ha dichiarato durante una marcia per la Giornata dell'Indipendenza che lavorerà verso la creazione di un'unica grande lista per le elezioni parlamentari. Kaczynski ha affermato che si rivolgerà alla KKP e alla Confederazione, sebbene in precedenza avesse escluso qualsiasi cooperazione con Braun. Quest'ultimo è ampiamente accusato di antisemitismo, è stato visto accendendo le candele di Hanukkah in parlamento con un estintore e affronta accuse penali di negazione dell'Olocausto. Sebbene non si sia dichiarato colpevole, non ha ritrattato le sue dichiarazioni.

Reazioni e ostacoli alle alleanze

La proposta di Kaczynski ha ricevuto reazioni immediate e contrastanti all'interno dello schieramento di destra. Krzysztof Bosak, co-leader della Confederazione, ha rapidamente escluso la possibilità di formare una singola lista con il PiS. D'altra parte, l'ex premier del PiS Mateusz Morawiecki ha annunciato che il suo partito Moder Development Plus correrà da solo, definendo severamente Braun. Morawiecki ha scritto su X che non ci saranno coalizioni con i populisti filo-russi, sottolineando la incompatibilità ideologica.

Nonostante queste tensioni, gli analisti sostengono che molti della destra siano disposti ad accettare la cooperazione con Braun se questo significa la rimozione di Tusk. Krzysztof Izdebski, direttore per l'attivismo e lo sviluppo della Fondazione Stefan Batory, ha osservato che se c'è una possibilità, anche grazie a Grzegorz Braun, che Donald Tusk non diventi più primo ministro, allora è una possibilità reale da valutare. La priorità strategica sembra superare le obiezioni etiche per diversi attori politici.

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Il ruolo del presidente Nawrocki

Un altro ostacolo significativo per i partiti che condividono vedute sociali conservatrici ma differiscono sull'economia e sul ruolo dello stato è la figura del presidente Karol Nawrocki. Nawrocki, uno storico dal linguaggio duro e sostenuto da Donald Trump, è entrato nella scena politica dall'anonimato per diventare capo dello stato nel 2025. Tusk ha citato il ruolo di Nawrocki nel bloccare la sua agenda attraverso i veti, riconoscendo che il suo governo non ha mantenuto tutte le sue promesse, un fattore che ha eroso il suo supporto.

Nawrocki si è ritratto come un operatore sociale media abile, pubblicando foto di sé in un ring con la leggenda del pugilato Manny Pacquiao e nella Sala Ovale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sebbene non sia membro di alcun partito, gli analisti ritengono che appelli a un'ampia gamma di conservatori. Przemyslaw Czarnek, membro del PiS e candidato preferito per primo ministro, ha descritto Nawrocki come un costruttore di una grande tenda sotto la quale tutti i partiti di centrodestra possono riunirsi.

Czarnek ha affermato che potrebbe collaborare con alcuni politici della KKP, ma ha rifiutato categoricamente di lavorare con antisemiti o con quelli che definirebbe agenti di Putin. Questa distinzione sottolinea la complessità delle alleanze future. La frammentazione della destra polacca continua a essere il principale vantaggio per il governo Tusk, che rimane tecnicamente al potere ma politicamente vulnerabile. La prossima svolta potrebbe arrivare quando i partiti di destra riusciranno o meno a consolidare le loro posizioni in vista delle elezioni del 2027.