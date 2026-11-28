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Diritti TV Sassuolo 2026/27: Guida a DAZN, Sky, NOW e Mediaset per Serie A e Coppa Italia

Sassuolo · DAZN · Sky Sport

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Guida completa per seguire le partite del Sassuolo nella stagione 2026/27. Scopri dove vedere Serie A e Coppa Italia su DAZN, Sky, NOW e Mediaset con dettagli su abbonamenti e streaming.

La stagione sportiva 2026/27 per il Sassuolo rappresenta un momento cruciale per tifo e assistenza mediatica. I sostenitori della squadra, nota come Neroverde, si pongono interrogativi legittimi sulle piattaforme più adatte per non perdere nessuna azione. La frammentazione dei diritti televisivi richiede una strategia chiara per monitorare ogni incontro di campionato e di coppa. Diritti Serie A: DAZN e i servizi concorrenti La piattaforma DAZN costituisce l'opzione principale e spesso indispensabile per seguire integralmente il cammino dei neroverdi in campionato. Il servizio detiene i diritti completi della Serie A, garantendo l'accesso a tutte le 380 gare previste dal campionato. Per chi desidera visualizzare ogni singola partita, questa soluzione elimina ogni rischio di saltare momenti salienti. Also read Marco Guida designato per Napoli-Sassuolo, supera il tabù della sua sezione Le altre piattaforme offrono invece un accesso parziale. Sky propone la visione di tre partite di Serie A per ogni giornata di gioco. Anche il pass Sport di NOW consente di seguire tre incontri a giornata. Questi servizi risultano utili per un'attenzione selettiva, ma non garantiscono la copertura totale della squadra. La copertura completa di Mediaset e Coppa Italia Per quanto riguarda la Coppa Italia, la situazione si discosta nettamente da quella del campionato. Le partite del Sassuolo in questa competizione sono trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti di Mediaset. Questo dettaglio è fondamentale per i tifosi che vogliono assistere al percorso in coppa senza costi aggiuntivi o abbonamenti specifici. Advertisement La programmazione delle emissioni Mediaset varierà in base al turno specifico e alla fascia oraria scelta. I tifosi neroverdi possono contare sull'intera piattaforma Mediaset per seguire tutto il percorso della squadra. L'accesso avviene sia in televisione che online, senza necessità di sottoscrivere alcun abbonamento premium. Vantaggi e limiti di Sky e NOW Sport Sky Sport non si limita alla Serie A, ma propone un palinsesto ricco che include la Serie B, la Serie C, le coppe europee e il calcio estero. Tra le competizioni internazionali citate figurano la Ligue 1 e la Bundesliga. Questa ampiezza di offerta rende la piattaforma interessante per un consumo di calcio generalista. Il pass Sport di NOW, d'altra parte, estende la sua copertura su tutta la Serie B e intera Serie C. Pur mantenendo il limite delle tre partite di Serie A a giornata, offre una visione completa dei campionati minori italiani. Questa caratteristica potrebbe essere apprezzata da chi segue anche le formazioni di riserva o i movimenti di mercato. DAZN: Il centro del calcio italiano e internazionale DAZN mantiene una posizione dominante offrendo tutte le partite di Serie A, ma anche la Serie B e la Liga spagnola. Il servizio include inoltre la Liga Europa e la Serie A femminile, oltre alle migliori sfide della Conference League. Questa ricchezza di contenuti lo rende un hub centrale per il calcio globale. Advertisement Per visualizzare l'intero percorso del Sassuolo in campionato, DAZN resta l'unica soluzione che copre tutte le 380 gare. Le altre piattaforme, Sky e NOW, consentono di seguire solo una parte delle partite stagionali. La scelta della piattaforma dipende quindi dalla priorità data alla completezza della copertura rispetto al costo e alla varietà dei contenuti.

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