Diritti Tv Udinese 2026/27: Piattaforme per tutte le partite

Scopri dove vedere tutte le partite dell'Udinese in Serie A e Coppa Italia nel campionato 2026/27. Guida completa su DAZN, Sky e NOW per non perdere nessuna gara della squadra bianconera.

La stagione calcistica 2026/27 si avvicina e i tifosi della Udinese Calcio si pongono la domanda cruciale su come poter seguire in televisione e in streaming tutte le gare della squadra bianconera. Con la ripartenza dei campionati, è fondamentale conoscere le piattaforme proprietarie dei diritti televisivi per garantire la visione completa delle partite di Serie A e Coppa Italia. L'accesso ai contenuti sportivi richiede oggi la sottoscrizione di abbonamenti specifici che variano in base alla copertura offerta da ogni servizio digitale.

Campione e piattaforme per l'intero campionato

Per seguire tutte le partite dell'Udinese in Serie A durante la stagione 2026/27, è indispensabile disporre di un abbonamento a DAZN. Questa piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, trasmettendo integralmente tutte le 380 gare del campionato nazionale. La rete digitale assicura la copertura di ogni incontro, garantendo ai tifosi bianconeri di non perdere nemmeno un minuto di azione dei propri giocatori in campo.

Also read Consiglio Direttivo Lega Serie B: al centro temi federali, bilancio e budget oltre ai diritti audiovisivi

DAZN rimane l'unico servizio indispensabile per visualizzare l'intero cammino dei bianconeri in campionato. A differenza di altri competitor, questa piattaforma offre una visione senza interruzioni e senza tagli, coprendo ogni singola giornata del torneo. L'abbonamento a DAZN permette quindi di accedere a tutte le partite della Serie A, Serie B, Liga, Europa League e Serie A femminile, oltre alle migliori sfide della Conference League e molto altro ancora.

Offerta limitata di Sky e NOW Sport

Le alternative a DAZN presentano invece un'offerta limitata che non permette di seguire l'intera stagione della Udinese. Su Sky è possibile visualizzare solo tre partite di Serie A a giornata. La piattaforma propone inoltre la copertura della Serie B, della Serie C, delle coppe europee e del calcio estero, inclusi la Ligue 1 e la Bundesliga, ma la selezione delle partite della Serie A rimane ristretta a sole tre giornate mensili.

Advertisement

Anche il pass Sport di NOW offre condizioni simili per quanto riguarda la massima serie italiana. Con questo servizio è possibile seguire tre partite a giornata di Serie A. Tuttavia, il piano include la visualizzazione di tutta la Serie B e di tutta la Serie C. Questa struttura rende NOW e Sky opzioni valide per chi cerca un pacchetto più economico o complementare, ma insufficienti per chi vuole seguire ogni match della squadra del Friuli.

Strategia di copertura e diritti esclusivi

La distribuzione dei diritti televisivi prevede una gestione complessa che divide l'offerta tra più operatori. DAZN detiene i diritti totali con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata. Questa struttura garantisce una copertura completa ma crea un mercato frammentato per gli altri fornitori. I tifosi che scelgono Sky o NOW dovranno accontentarsi di una selezione parziale degli incontri della Udinese.

La decisione di abbonarsi a un solo servizio o a più piattaforme dipende dalla volontà del tifoso di seguire ogni singola partita. Per garantire la visione di tutte le 380 gare del campionato, DAZN si conferma la scelta principale. Le altre piattaforme restano utili per integrare la copertura con altri sport o leghe estere, ma non possono sostituire la completezza offerta dal servizio principale per il calcio italiano.