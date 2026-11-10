Disabilità e traghetto Gestour: passeggero rinchiuso a Pozzuoli

Il deputato Borrelli condanna il trattamento del viaggiatore sulla Macaiva. Gestour si difende: la nave ha 47 anni e il cliente era informato.

Un passeggero con mobilità ridotta è rimasto isolato per oltre un'ora nel garage del traghetto Macaiva, durante la traversata da Pozzuoli a Ischia del lunedì 9 novembre 2026. La compagnia di navigazione Gestour è al centro di una forte polemica dopo che il deputato Francesco Emilio Borrelli ha denunciato l'accaduto, definendo il trattamento subito dal viaggiatore paragonabile a quello di una merce immagazzinata.

Negazione accesso ai ponti

La situazione critica si è verificata a bordo della Macaiva, un'unità varata nel 1979. La nave, impiegata sulla rotta delle 10:40, non dispone di ascensori dedicati ai passeggeri con disabilità motorie. Di conseguenza, l'utente è stato costretto a trascorrere la maggior parte della traversata in uno spazio confinato, vicino ai veicoli parcheggiati, senza poter raggiungere le aree comuni superiori per godersi la vista o muoversi con dignità.

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Difesa gestour e consapevolezza

La titolare di Gestour, Rita Illiano, ha respinto le accuse di negligenza sostenendo che la mancanza di accessibilità era nota al viaggiatore prima dell'imbarco. Secondo la manager, il cliente è stato informato delle limitazioni strutturali della nave ma ha deciso consapevolmente di procedere con la prenotazione per adempiere ai propri impegni personali, accettando quindi le condizioni di viaggio previste.

Critiche del deputato Borrelli

Francesco Emilio Borrelli, rappresentante di Alleanza Verdi-Sinistra, ha diffuso la denuncia su Facebook dopo aver ricevuto una foto dell'accaduto dal viaggiatore stesso. L'onorevole ha etichettato l'episodio come una vergogna per l'industria dei traghetti nel 2026, sottolineando l'assurdità di trattare una persona con disabilità motoria come un semplice carico merci privo di diritti fondamentali durante il trasporto.

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Struttura obsoleta della nave

La Macaiva, costruita quasi mezzo secolo fa, evidenzia problemi infrastrutturali storici che affliggono il trasporto pubblico locale nel golfo di Napoli. La mancanza di ascensori e rampe di accesso aggiornate rappresenta un ostacolo concreto all'inclusione sociale. Gli standard di oggi richiedono che le strutture di trasporto pubblico garantiscano pari opportunità di movimento a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche o abilità motorie.

Risposta istituzionale e prossimi passi

La reazione del deputato ha trasformato il singolo episodio in un caso politico di rilevanza pubblica. Borrelli ha affermato che è intollerabile come la gran parte delle navi nel golfo non sia attrezzata per accogliere persone con disabilità. La vicenda solleva interrogativi urgenti sui tempi di ammodernamento della flotta e sulla responsabilità delle compagnie di navigazione nel garantire un servizio pubblico accessibile e rispettoso della dignità umana.