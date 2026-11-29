Dal 2025 la Legge 104 cambia con il D.Lgs 62/2024. Nuove procedure Inps, fine approccio medico-legale e focus sull'autonomia. Ecco cosa cambia.

La normativa in materia di accertamento della disabilità subisce una trasformazione radicale con l'entrata a regime del Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Questo provvedimento, attuativo della Legge delega n. 227/2021, segna un punto di non ritorno nel sistema italiano di presa in carico delle persone con disabilità, abbandonando definitivamente modelli rigidi per adottare una visione più moderna e inclusiva. L'intero percorso è concepito per garantire maggiore efficienza, trasparenza e rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino.

Cambiamenti nel sistema di accertamento Inps

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è il principale destinatario di queste nuove direttive operative, che entreranno pienamente a regime su tutto il territorio nazionale dopo le fasi di sperimentazione avviate nel 2025 e ampliate nel 2026 in diverse province italiane. L'obiettivo primario della riforma è quello di ridisegnare in profondità il sistema di accertamento, semplificando i percorsi amministrativi che finora hanno creato lunghe attese e burocrazia eccessiva per i richiedenti.

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La nuova procedura mira a ridurre drasticamente i tempi di attesa, garantendo che le pratiche non rimangano in stallo per mesi o anni. Questo miglioramento operativo è fondamentale per permettere alle persone con disabilità di accedere tempestivamente ai servizi e alle agevolazioni previste dalla legge, garantendo una risposta pronta alle loro esigenze quotidiane e sociali.

Superamento della logica medico-legale esclusiva

Un aspetto cruciale della nuova normativa consiste nel superare una lettura esclusivamente medico-legale della disabilità. Il D.Lgs 62/2024 introduce un approccio multidimensionale che guarda all'autonomia della persona, alle barriere ambientali e alla partecipazione sociale. Questa inversione di rotta è in piena coerenza con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia.

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Non si valuterà più solo l'invalidità fisica o psicologica in astratto, ma si analizzerà come questa condizione impatta sulla vita quotidiana dell'individuo nel suo contesto di appartenenza. Le barriere architettoniche, digitali e sociali saranno considerate fattori determinanti nella definizione del grado di handicap, spostando il focus dalla pura diagnosi clinica alla reale capacità di interazione sociale.

Impatto sui titolari di verbale Legge 104 attivi

Molti cittadini si pongono interrogativi su cosa cambi per chi ha già un verbale attivo con riconoscimento della Legge 104. La nuova normativa intende garantire continuità e sicurezza ai beneficiari già in carico, evitando che il loro status giuridico venga messo in discussione arbitrariamente. Tuttavia, il processo di adeguamento richiederà una verifica accurata di ogni situazione specifica per allineare i verbali esistenti ai nuovi criteri multidimensionali.

I titolari di precedenti riconoscimenti dovranno seguire eventuali nuove procedure di verifica o conferma del proprio stato, introdotte gradualmente per non creare discontinuità nei trattamenti economici o nelle agevolazioni già fruite. La transizione sarà gestita con attenzione per tutelare i diritti acquisiti, assicurando che nessun beneficiario perda i propri diritti durante il periodo di adattamento normativo.

Nuove procedure per i richiedenti e prossimi passi

Per chi vuole intraprendere l'accertamento della disabilità, le nuove regole delineano un percorso più chiaro e strutturato. La domanda potrà essere presentata con modalità semplificate, riducendo la necessità di documenti superflui e accelerando l'istruttoria da parte degli operatori Inps. La priorità sarà data alla raccolta di dati clinici e sociali integrati, per formare un quadro completo della situazione individuale.

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Le prossime scadenze vedranno l'espansione della sperimentazione nel 2026, momento in cui si valuteranno i primi risultati concreti sulle province pilota. I dati raccolti serviranno a perfezionare le linee guida operative prima dell'adozione nazionale completa. Questo approccio graduale assicura che eventuali criticità operative possano essere risolte in tempo reale, migliorando l'efficacia del servizio pubblico offerto ai cittadini.