L'analisi scientifica del disagio giovanile rivela il gap adattivo. Non basta funzionare, serve ricostruire risorse psicologiche e società sostenibili.

Il disagio psicologico dei giovani viene oggi esaminato attraverso una lente innovativa che unisce le scienze dei sistemi complessi alla psicologia. Questo approccio sfata l'idea che la sofferenza sia semplicemente una patologia da curare, mettendo invece in discussione la tendenza degli adulti a banalizzare le difficoltà e quella collettiva di trasformare ogni ostacolo in un disturbo clinico.

La fisica dei sistemi complessi e la salute

Il contributo della fisica dimostra che quando un sistema entra in difficoltà, non basta esaminarne le singole componenti isolate. È fondamentale comprendere le interazioni dinamiche e le condizioni di funzionamento dell'intero organismo. Questa visione evita letture semplicistiche e invita a considerare l'individuo come parte di un network vitale.

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Le scienze della vita e psicologiche fanno un passo ulteriore, mostrando che gli esseri viventi non subiscono passivamente le sollecitazioni ambientali. Si regolano continuamente, mobilitando risorse biologiche, psicologiche e relazionali. Possiamo adattarci a situazioni difficili, ma non tutti gli adattamenti sono salutari o sostenibili nel lungo termine.

Funzionare non equivale a stare bene

Un giovane può ottenere eccellenti risultati scolastici perdendo gradualmente il sonno, la fiducia in se stesso e il piacere di apprendere. Dal punto di vista della prestazione il sistema funziona perfettamente, ma da quello della salute l'individuo si sta impoverendo. Il rischio è che questa condizione venga indicata erroneamente come un modello di successo per i coetanei.

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Confondere la capacità di funzionare con quella di stare bene è uno dei grandi equivoci della nostra epoca. Lo stress non è necessariamente un nemico; è il modo in cui la vita mobilita le risorse per affrontare le sfide. Alcune esperienze ci fanno crescere e alimentano l'autonomia, mentre altre consumano progressivamente le nostre energie.

Il divario tra mondo tecnologico e risorse umane

Abbiamo costruito una società che ha ampliato enormemente le possibilità tecnologiche e comunicative, senza investire altrettanto nelle capacità psicologiche necessarie per governarle. Abbiamo moltiplicato le connessioni senza migliorare necessariamente le relazioni, e le informazioni senza aumentare la capacità di elaborarle.

Si è prodotto così un gap adattivo, un crescente divario tra le caratteristiche del mondo che abbiamo costruito e le risorse disponibili per abitarlo in modo soddisfacente. I giovani sono particolarmente esposti a questo divario perché lo affrontano mentre costruiscono la propria identità. La loro sensibilità verso il benessere rappresenta una consapevolezza di cui la società ha bisogno.

La necessità di nuove politiche educative

Le generazioni precedenti hanno spesso imparato a sopportare e tacere, rendendosi talvolta meno capaci di riconoscere il proprio malessere. Non dobbiamo idealizzare il disagio né rinunciare a educare alla fatica, ma c'è una differenza sostanziale tra affrontare le difficoltà e tollerare indefinitamente condizioni nocive. Le istituzioni devono rispondere con più psicologi e interventi tempestivi.

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Sarebbe riduttivo limitarsi a potenziare i luoghi della cura. La psicologia deve diventare uno strumento per promuovere lo sviluppo umano e la scuola un luogo dove si costruiscono risorse psicologiche e competenze relazionali. Dovremmo valutare le nostre organizzazioni per la loro capacità di generare risorse psicologiche. Il benessere non è un lusso post-obiettivo, ma una condizione per una società sostenibile e un mondo al quale valga la pena adattarsi.