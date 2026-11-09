Disastro evitato per volo Air Arabia a Catania: indagine ANSV completa

Report finale ANSV su volo MAC991: discesa pericolosa a 12 metri dal mare per illusione visiva e fretta operativa a Catania Fontanarossa il 13 ottobre 2025.

Un aereo della compagnia aerea Air Arabia Maroc ha sfiorato la tragedia durante le operazioni di decollo dall'aeroporto di Catania Fontanarossa, portando l'aeromobile a soli dodici metri di altezza dal livello del mare. L'incidente coinvolge l'aeroplano A320-214, identificato con le marche CN-NML, che stava effettuando il volo MAC991 in direzione di Amman per una manutenzione programmatica. Questo evento critico è accaduto durante la notte del 13 ottobre 2025, quando il velivolo trasportava esclusivamente due piloti e quattro assistenti di bordo, senza passeggeri a bordo.

Ricostruzione dettagliata della dinamica di decollo

Il rapporto finale dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) ha rivelato che la sequenza di eventi è iniziata con un decollo frettoloso e un piano di volo errato che richiedeva correzioni dell'ultimo minuto. Il comandante, un pilota di quarantasette anni con oltre quattordicimila ore di esperienza, aveva notato che l'aeroporto alternativo indicato, Palermo, era inadatto per la tratta verso la Giordania. Di conseguenza, ha richiesto la modifica in favore del Cairo, una procedura che ha richiesto circa quaranta minuti di comunicazioni telefoniche con la centrale operativa. La torre di controllo di Catania aveva sollecitato due volte l'equipaggio ad accelerare, avvisandoli che lo scalo sarebbe chiuso a mezzanotte, sebbene i piloti abbiano dichiarato di non aver ricevuto preavvisi specifici.

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Al momento della rullata sulla pista 08, il comandante ha impostato la spinta massima, denominata Toga, mentre il primo ufficiale, un pilota di trentasei anni con tremilaseicentonovantasei ore di volo, ha segnalato la mancanza di dati critici sul display. Nello specifico, erano assenti le velocità V1 e V2, parametri fondamentali per la sicurezza: la V1 rappresenta la velocità massima per decidere se interrompere o proseguire il decollo, mentre la V2 è la velocità minima di sicurezza in volo. Il comandante ha stimato che la V1 fosse di centotrenta nodi, circa duecentotrentatré chilometri orari, ritenendo di poter gestire la partenza senza il valore esatto della V2, consapevole che un'annullamento avrebbe comportato la ripartenza il giorno successivo.

Errore di percezione e sistema anticollisione

Alle ventitré e cinquantaquattro minuti e quarantanove secondi, l'aereo si stacca dalla pista raggiungendo i duecentonovantuno chilometri orari, ma l'assetto di salita raggiunge solo undici gradi contro i quindici previsti dal manuale tecnico. Pochi secondi dopo, a novantaquattro metri di quota, il comandante spinge in avanti il sidestick, un movimento contrario alla procedura standard. Sette secondi dopo, inserisce l'autopilota, il quale si aggancia erroneamente alla velocità verticale negativa di circa dieci metri al secondo, causando una perdita improvvisa di circa quaranta metri di altitudine in poco più di tre secondi.

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Il sistema anticollisione col suolo (GPWS) scatta immediatamente, emettendo l'allarme di sink rate e, due secondi dopo, l'istruzione pull up per una recupero d'emergenza. Il comandante risponde applicando nuovamente la spinta massima e tirando il sidestick a fondo corsa, permettendo all'aereo di risalire con un'accelerazione verticale di quasi trenta metri al secondo. Gli investigatori hanno documentato che i flap sono stati ritratti a una velocità di quattrocentoduevirgolasei chilometri orari, superando il limite operativo di quattrocentoventisei chilometri orari, il che ha ulteriormente compromesso la capacità di sollevamento dell'ala in quella fase critica.

Fattori ambientali e illusione visiva notturna

L'analisi dell'ANSV ha evidenziato come le condizioni ambientali abbiano giocato un ruolo determinante nella percezione errata del pilota. La notte era estremamente buia, con la luna illuminata per solo lo zero virgola otto percento, e il mare sottostante non offriva riflessi luminosi utili al riferimento visivo. Inoltre, alcune ricostruzioni indicavano un grado quattro di agitazione delle onde. L'ambiente esterno privo di punti di riferimento terrestri ha favorito una condizione nota come illusione somatogravica, o illusione del decollo notturno.

Secondo i periti dell'ente di sicurezza, il comandante potrebbe aver percepito un assetto di circa venti gradi verso l'alto mentre l'aereo in realtà diminuiva la sua angolazione di salita. Questa discrepanza tra ciò che il corpo del pilota sentiva e la realtà fisica dei sensori ha indotto il comandante a spingere in avanti il joystick per correggere una falsa percezione di discesa. Sebbene il pilota non ricordi alcun disorientamento cosciente durante la manovra, l'agenzia ha stabilito che l'illusione visiva era subdola e sufficientemente potente da non essere riconosciuta istantaneamente dall'equipaggio, trasformando un errore tecnico in una situazione di pericolo immediato.

Conseguenze operative e conclusioni dell'indagine

Le prime inchieste preliminari avevano mantenuto un tono cauto, evitando attribuzioni di colpa dirette in assenza di dati completi. Tuttavia, la relazione finale ha chiarito il quadro delle responsabilità, evidenziando una concatenazione di fattori umani, tecnici e ambientali. La fretta operativa imposta dalla chiusura dello scalo, la mancanza di una comunicazione efficace sulla modifica del piano di volo e l'assenza dei dati V1 e V2 hanno creato una pressione cognitiva estrema sull'equipaggio.

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Questa vicenda sottolinea l'importanza critica della standardizzazione delle procedure di decollo e della gestione dello stress in cabina di pilotaggio. L'incidente ha richiesto un intervento disperato dell'equipaggio per evitare un impatto con il terreno marino, salvando il velivolo e i sei membri dell'equipaggio presenti. L'ANSV continua a monitorare le implicazioni di questa analisi per migliorare le linee guida sulla gestione delle illusioni visive notturne e sui protocolli di comunicazione tra torre di controllo e compagnie aeree durante le operazioni di trasferimento aereo.