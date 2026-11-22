Un'imbarcazione affollata si è capovolta nello Stato di Bayelsa, Nigeria, uccidendo almeno 24 persone. Il governatore Douye Diri ha ordinato un'indagine mentre le ricerche continuano.

Almeno 24 persone hanno perso la vita nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2024, quando un'imbarcazione sovraffollata si è capovolta sulle acque del sud della Nigeria. L'incidente è avvenuto mentre l'unità trasportava passeggeri da Ayama alla comunità di Ukubie, nello Stato di Bayelsa, per partecipare a una cerimonia funebre. L'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze (NEMA) ha confermato il bilancio delle vittime nella sua dichiarazione ufficiale.

Operazioni di soccorso e vittime confermate

Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso nel weekend del 22 novembre, con squadre dedicate alla navigazione nelle acque interessate dall'incidente. La NEMA ha dichiarato in un comunicato ufficiale che sono stati recuperati 24 corpi dai fondali e che sono stati tratti in salvo 24 sopravvissuti dall'acqua. Questa cifra rappresenta un aumento significativo rispetto alle prime stime fornite dalle autorità locali.

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Le forze dell'ordine avevano inizialmente riferito di un bilancio di sole quattro vittime, smentito successivamente dai dati più recenti. La polizia aveva anche affermato che l'imbarcazione aveva subito un guasto meccanico prima del capottamento. Tuttavia, la NEMA non ha confermato esplicitamente il guasto meccanico come causa unica nell'immediato, mantenendo un approccio cautelativo nelle dichiarazioni pubbliche.

Posizione del governatore Douye Diri

Il governatore dello Stato di Bayelsa, Douye Diri, si è recato sul luogo del disastro sabato 22 novembre per coordinare le operazioni e mostrare vicinanza alle famiglie delle vittime. Ha ordinato immediatamente un'indagine approfondita sulle cause precise dell'incidente, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di chiarire le responsabilità. Le sue parole riflettono una profonda frustrazione verso le carenze strutturali del sistema.

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Douye Diri ha affermato che il tragico evento "non sarebbe dovuto verificarsi se ogni dipartimento del governo a livello federale, statale e locale avesse svolto diligentemente il proprio lavoro". Questa dichiarazione è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale del suo ufficio, che ha evidenziato la presunta negligenza delle istituzioni preposte alla sicurezza delle vie navigabili interne. Il governatore ha richiesto una revisione immediata delle procedure di ispezione per le imbarcazioni private.

Contesto e impatti sulle comunità fluviali

Gli incidenti nautici sono un problema ricorrente e drammatico sulle vie navigabili interne della Nigeria, specialmente nelle comunità fluviali dove il trasporto via acqua è spesso l'unico mezzo di collegamento disponibile. Il sovraffollamento delle barche è una pratica diffusa, poiché le famiglie cercano di risparmiare sui costi del viaggio o non dispongono di alternative di trasporto efficienti. Questa situazione rende le rotte fluviali estremamente pericolose, specialmente durante eventi sociali come funerali o matrimoni.

Le norme di sicurezza vengono spesso ignorate o applicate in modo inconsistente dalle autorità competenti. La mancanza di enforcement rigoroso permette il trasporto di un numero di passeggeri ben superiore alla capacità di carico delle imbarcazioni. L'incidente di Bayelsa si inserisce in questa triste tradizione di disastri evitabili, evidenziando la necessità urgente di riforme strutturali nel settore dei trasporti marittimi interni. La comunità internazionale ha espresso profonda preoccupazione per la sicurezza delle popolazioni locali.