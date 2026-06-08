Cesare Cremonini è stato protagonista di un successo travolgente nell'esordio del suo tour al Circo Massimo di Roma. Ma proprio in queste stesse ore segnate dall'entusiasmo per un riscontro di pubblico tanto felice, indiscrezioni sulla vita privata del cantante circolano parallele alla cronaca per riportare di un certo malcontento.

Disclose Day, l'intervista a Steven Spielberg: Un grande film d'azione. Ma alla base c'è l'empatia, il vero super potere di cui abbiamo bisogno. Cesare Cremonini è stato protagonista di un successo travolgente nell'esordio del suo tour al Circo Massimo di Roma.

Migliaia i fan presenti per cantare con lui i successi più noti, migliaia gli spettatori che si sono trovati ad assistere anche all'abbraccio con. Ma proprio in queste stesse ore segnate dall'entusiasmo per un riscontro di pubblico tanto felice, indiscrezioni sulla vita privata del cantante circolano parallele alla cronaca per riportare di un certo malcontento.

A rivelare i dettagli è Gabriele Parpiglia che, anticipando la presenza di Martina Maggiore, ex fidanzata di Cremonini, nel cast dell'Isola dei Famosi, riporta anche la presunta reazione furiosa del cantante che già in un'occasione aveva manifestato tutto il suo fastidio per Cremonini furioso. Si legge nella newsletter di Gabriele Parpiglia nel paragrafo dedicato alla vicenda del cantante.

Dinnanzi alla notizia che la sua ex Martina Maggiore sbarcherà all'Isola dei famosi come concorrente, Cesare Cremonini, secondo le nostre fonti, non ha reagito benissimo, scrive Parpiglia che aggiunge anche il motivo del presunto malumore. La ragazza, diventata celebre grazie a un libro in cui racconta i quattro anni di amore tossico con il cantante, potrebbe rivelare segreti sul suo ex, che oggi ha trovato un equilibro con Caterina Licini, con la quale ha ballato al Circo Massimo.

E, infine, proprio rispetto a quest'ultima è il retroscena rivelato da amici vicino alla coppia, secondo cui sulle note de La ragazza del futuro ci sia un messaggio in codice: I due il prossimo anno convoleranno a nozze. Ma non ci sarebbe solo Cremonini ad essere impensierito dalla questione. Perché anche Cristiano Caccamo, pure lui è ex recente di Martina Maggiore, starebbe tremando all'idea della sovraesposizione mediatica della ragazza.

Come Cesare Cremonini ha confidato alle persone vicine il timore inaspettato, racconta poi Parpiglia. Intanto al momento tutto resta confinato nel limite delle indiscrezioni, compreso il cast dell'Isola dei famosi che in queste ultime ore deve affrontare il drammatic





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