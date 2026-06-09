Disclosure Day: Intervista a Steven Spielberg e aggiornamenti su conflitti, politica e cronaca

Le principali notizie del 9 giugno 2026: dalla sospensione degli attacchi tra Israele e Iran all'indagine sul senatore Silvestro per violenza sessuale, dai risultati delle elezioni amministrative alla guerra tra Intesa Sanpaolo e UniCredit. Include l'intervista a Steven Spielberg sull'empatia come superpotere.

Il giorno della divulgazione, l'intervista a Steven Spielberg : Un grande film d'azione. Ma alla base c'è l'empatia, il vero super potere di cui abbiamo bisogno.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 9 giugno 2026. Israele ha sospeso per ora gli attacchi in Iran. Il premier Benjamin Netanyahu ha deciso di interrompere l'offensiva venendo incontro alle richieste di Trump.

Anche Teheran ha annunciato la cessazione delle sue operazioni, a condizione che non proseguano gli attacchi in Libano. Nel frattempo, la Procura di Roma ha iscritto il ministro israeliano per la Sicurezza nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle violenze denunciate dagli attivisti della Global Sumud Flotilla. Tra i reati ipotizzati c'è il sequestro di persona, la tortura, la violazione del codice di navigazione e il tentato omicidio.

Durissima la replica del ministro: Non mi lascio intimorire, il Paese dello stivale è diventato il Paese delle infradito. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato di aver avuto un colloquio con gli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, durante uno scalo all'aeroporto di Chisinau, in Moldova.

Conversazione molto positiva, ha scritto Zelensky su X, ringraziando Witkoff e Kushner per la disponibilità a lavorare nel modo più attivo possibile nelle prossime settimane per rilanciare gli sforzi diplomatici finalizzati a mettere fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Lunedì alcuni caccia della Nato hanno abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo lettone proveniente dalla Russia, secondo quanto riferito dall'esercito del Paese.

Alessandro Ferraro, Nicolò Sozzi, Pinò Surace e Daniele Pareyson hanno lasciato carriere da manager per fondare Billding, la startup che usa l'intelligenza artificiale per ridurre la spesa di luce e gas. Dalla caccia ai prezzi migliori al cambio di fornitore: tutto dall'app. Una doppia battaglia legale per il Fatto quotidiano da giocare a New York e a Roma. Nelle due città i legali di Giuseppe Cipriani, l'imprenditore erede della dinastia di ristoratori veneziani, hanno depositato una denuncia.

Nella Grande mela la denuncia civile è contro la Società editoriale del Fatto e la Rai, chiamata in giudizio per la puntata di Report del 3 maggio. Sono richiesti almeno 250 milioni di dollari per il danno commerciale subito dal gruppo Cipriani Usa Inc. a causa di una serie di accuse false e sensazionalistiche sui rapporti di Cipriani con Epstein, sui contatti con il ministro Nordio e sulle presunte feste a sfondo sessuale e di droga in Uruguay.

A Roma la coppia Cipriani-Minetti chiede al Fatto 5 milioni di euro per i danni reputazionali. Il senatore di Forza Italia Silvestro è indagato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di un'imprenditrice di 52 anni. La notizia era già stata anticipata da Repubblica, ma ora è arrivata la conferma dal tribunale di Roma.

Oltre a Silvestro, attuale presidente della Bicamerale per gli affari regionali, risulta indagato anche il carabiniere Antonio P. Quest'ultimo, secondo la ricostruzione della donna, avrebbe organizzato l'incontro con il senatore a febbraio del 2025 negli uffici parlamentari di San Luigi dei Francesi. Qui sarebbe avvenuta la violenza sessuale. Il militare è indagato per tentata violenza privata in quanto avrebbe scoraggiato la vittima a denunciare. Arezzo, Macerata, Lecco vanno al centrodestra, Chieti, Trani e Agrigento vanno al centrosinistra.

Al secondo turno c'è stato un crollo dei votanti di 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Nel complesso, nei 18 capoluoghi al voto il centrosinistra si è rafforzato, da 8 uscenti a 10 eletti, così come il centrodestra, da 5 a 6, mentre indietreggiano le liste civiche-indipendenti, da 5 a 2. Per Meloni i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori.

La guerra dei titani tra Intesa Sanpaolo e UniCredit si fa sempre più intricata. Dopo che l'amministratore delegato di piazza Meda aveva sottoposto all'istituto senese la sua proposta di fusione alla pari, che avrebbe creato un polo da quasi 50 miliardi di capitalizzazione, Carlo Messina ha promosso un'offerta pubblica di acquisto e scambio che vale oltre 30 miliardi. Gli esperti nominati dal tribunale dei Minori dell'Aquila hanno depositato la loro perizia sulla famiglia nel bosco.

Tra le conclusioni dei professionisti ce n'è una in particolare che sembra aprire a una riconciliazione. Con il loro lavoro non intendono sostenere l'opportunità di una permanenza dei minori in istituto, né esprimere una valutazione contraria al rientro nel contesto familiare. Al contrario, si auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il rientro a casa compatibile con il loro benessere. Un terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud delle Filippine





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