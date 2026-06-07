Disclosure Day: Spielberg sull'empatia nel cinema e la drammatica esperienza di Simone Biles

In un'intervista per il Disclosure Day, Steven Spielberg sottolinea il ruolo centrale dell'empatia nel cinema d'azione. Contemporaneamente, Simone Biles condivide sui social un messaggio choc dopo una grave esperienza sanitaria, spiegando le difficoltà affrontate durante la degenza e il ritorno a casa.

Il Disclosure Day ha visto la pubblicazione di un'intervista a Steven Spielberg , in cui il regista ha dichiarato: Un grande film d'azione. Ma alla base c'è l'empatia, il vero super potere di cui abbiamo bisogno.

La notizia è stata accolta con interesse nel mondo del cinema. Tuttavia, la stessa giornata è stata segnata da un evento personale che ha coinvolto Simone Biles, la campionessa americana di ginnastica artistica. Biles, 19 anni, con 11,8 milioni di follower sui social, ha pubblicato un messaggio choc accompagnato da una foto che la ritrae con braccialetti ospedalieri al polso.

Ha scritto di aver vissuto una delle esperienze più spaventose della sua vita e che è stata particolarmente difficile per l'assenza del marito Jonathan Owens, in trasferta perché si allena con la sua squadra di NFL. Simone Biles, che ha conquistato 4 ori a Rio 2016, aveva già affrontato un periodo difficile dopo Tokyo 2021 per problemi di salute mentale.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 aveva guidato gli Stati Uniti all'oro nel concorso a squadre e aveva vinto altre tre medaglie d'oro nel concorso a squadre, nell'all-around individuale e nel volteggio. Ha voluto rassicurare tutti dicendo di essere tornata a casa e di aver passato la settimana a letto a riposare, promettendo che prima o poi spiegherà tutto, ringraziando le persone a lei più vicine per l'affetto ricevuto





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