DiscoverEU: Aperte le Candidature per 40.000 Biglietti Ferroviari Gratuiti in Europa

Il click day di DiscoverEU per l'assegnazione di 40.000 pass ferroviari gratuiti in Europa è ufficialmente aperto. Giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 possono candidarsi online fino al 22 aprile. Scopri come partecipare e i requisiti necessari per esplorare l'Europa gratuitamente.

Oggi, mercoledì 8 aprile, alle ore 12:00, prende il via il click day per aggiudicarsi biglietti ferroviari gratuiti per esplorare l'Europa. In palio, un totale di 40.000 pass gratuiti, con la possibilità di presentare la propria candidatura fino alle ore 12:00 di martedì 22 aprile. Un'opportunità imperdibile per i giovani desiderosi di viaggiare e scoprire il Vecchio Continente.

Il processo di candidatura è semplice e interamente digitale, progettato per essere accessibile a tutti i potenziali partecipanti. Per partecipare, è necessario accedere al sito ufficiale DiscoverEU all'indirizzo https://youth.europa.eu/discovereu_it. Qui, i candidati troveranno un modulo da compilare con i propri dati personali, seguito da un breve questionario che valuta la conoscenza dei partecipanti sull'Unione Europea. La selezione dei vincitori avverrà tramite sorteggio, garantendo un processo equo e trasparente per tutti i partecipanti. L'iniziativa DiscoverEU rappresenta un'eccellente opportunità per i giovani di vivere un'esperienza formativa e indimenticabile, promuovendo la mobilità giovanile e la conoscenza interculturale. \I requisiti per partecipare sono ben definiti e mirati a includere un ampio spettro di giovani europei. Possono candidarsi i giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008. L'iniziativa è aperta non solo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ma anche ai giovani provenienti dai paesi associati al programma Erasmus+, tra cui Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia. È fondamentale che i candidati siano in possesso di un documento d'identità valido, come un passaporto o un permesso di soggiorno, per poter viaggiare senza problemi. Per quanto riguarda l'Italia, sono previsti quasi 5.000 pass gratuiti, precisamente 4.994, sui 40.000 totali messi a disposizione. Un numero significativo che sottolinea l'importanza di questa iniziativa nel nostro paese e l'interesse dei giovani italiani verso l'opportunità di viaggiare in Europa. Il progetto DiscoverEU non è solo un'occasione per viaggiare gratuitamente, ma anche per promuovere la consapevolezza dei valori europei, l'inclusione e la conoscenza delle diverse culture. \I vincitori del DiscoverEU avranno la possibilità di viaggiare in un periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Questo arco temporale offre flessibilità e permette ai giovani di pianificare il proprio viaggio in base alle proprie esigenze e preferenze. È possibile partecipare anche in gruppo, fino a un massimo di 4 persone, a condizione che tutti i membri del gruppo soddisfino i requisiti di età e cittadinanza. I vincitori riceveranno un DiscoverEU Travel Pass, sostanzialmente equivalente a un Interrail pass, che consente di viaggiare gratuitamente in treno in tutta Europa per un massimo di sette giorni nell'arco di un mese. Questo offre l'opportunità di esplorare diverse città, paesi e culture, vivendo un'esperienza unica e formativa. Il DiscoverEU Travel Pass è valido per la maggior parte dei treni europei, offrendo ai giovani la libertà di pianificare il proprio itinerario e di scoprire il meglio del continente europeo. L'iniziativa non solo facilita i viaggi, ma promuove anche la crescita personale e l'arricchimento culturale dei giovani partecipanti, rafforzando il senso di appartenenza all'Unione Europea





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Discovereu Biglietti Gratuiti Viaggi Europa Giovani Erasmus+

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Porte aperte in undici Case della memoria e musei piemontesi il 18 e 19 aprileDa Don Bosco a Cavassa, Pellico e Carol Rama per le Giornate internazionali (ANSA)

Read more »

Interrail, al via il click day per soli 18enni. Ecco i requisiti e come fareL’Unione europea riapre le selezioni per DiscoverEU, il programma che offre ai diciottenni la possibilità di scoprire l’Europa in treno viaggiando ...

Read more »

Avellino, seduta a porte aperte: Favilli torna in gruppo, Palmiero resta in dubbioSeduta mattutina a porte aperte per l’Avellino, che ha lavorato sul sintetico del Partenio-Lombardi in vista della sfida di sabato contro il Catanzaro. Palmiero ha svolto lavoro differenziato e rest

Read more »

In viaggio per l'Europa con DiscoverEu: pass Interrail gratis per i diciottenniIl conto alla rovescia è finito. Da oggi scatta il momento della verità per migliaia di ragazzi che sognano di attraversare l’Europa con lo zaino in spalla: si aprono, infatti, le domande per l'interrail DiscoverEu, l’iniziativa che regala un pass ferroviario gratuito ai giovani che entrano nell'età adulta.

Read more »

Arriva in Italia Renault Twingo E-Tech Electric, porte aperte il 18 e 19 aprile﻿Con la collaborazione con Enel una offerta per ricariche fino a 30 mila km

Read more »

Via a DiscoverEu, la Ue in treno gratis per i diciottenniLa Commissione Ue ha aperto le candidature per un nuovo turno di DiscoverEU, offrendo a migliaia di giovani di 18 anni la possibilità di esplorare l'Europa in treno e gratuitamente. (ANSA)

Read more »