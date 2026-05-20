In occasione dell'incontro Modi-Meloni a Villa Pamphili, i rappresentanti di Italia e India hanno discusso e condiviso l'opportunità di rafforzare le relazioni tra i due Paesi, evidenziando in particolare la creazione del nuovo Partnership Strategic Partnership Special (P-PSP) e la necessità, attraverso tale partenariato, di aumentare l'interscambio commerciale rispetto all'attuale cifra di 14 miliardi di euro entro il 2029, raggiungendo i 20 miliardi di euro.

Cosa hanno detto Terzi di Sant'Agata, Talò, Shenoy, Rao e Trigunayat alla diretta in occasione dell'incontro Modi-Meloni a Villa Pamphiliil cui video è disponibile su questa pagina , emerge il salto di qualità nelle relazioni tra Italia e India: il nuovo Partenariato Strategico Speciale , l’obiettivo di portare l'interscambio a 20 miliardi di euro entro il 2029, il ruolo dell'Imec, la cooperazione industriale nella difesa, l'AI umano-centrica, i minerali critici, la sicurezza marittima e l'Anno della Cultura e del Turismo Italia-India nel 2027.

La visita di Narendra Modi a Roma segna un passaggio politico nuovo nei rapporti tra Italia e India. Non solo un bilaterale tra capi di governo, ma la formalizzazione di una fase più ambiziosa del rapporto tra Roma e Nuova Delhi, elevato a Partenariato Strategico Speciale. È questo il quadro al centro della diretta speciale organizzata dall'Adnkronos, condotta d





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Partenariato Strategico Speciale Regioni Di Italia E India Vent'anni Di Cooperazione Anno Della Cultura E Del Turismo Italia-India L'imec Il Nuovo Grande Corridoio Economico Tra India Medio Oriente E Europa Supercorpi Regionali E Politici Interscambio Tra La Russia E La Polonia-Urallo Piano D'azione Strategico Congiunto La Difesa E La Cooperazione Industriale

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