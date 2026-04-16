Disney: Licenziamenti e Ristrutturazione sotto la Nuova Guida di Josh D’Amaro

Disney annuncia un piano di licenziamenti e ristrutturazione guidato dal nuovo CEO Josh D’Amaro, con l'obiettivo di rendere l'azienda più agile e tecnologicamente avanzata, consolidando i dipartimenti di marketing e media. Il progetto "Project Imagine" mira a ottimizzare le risorse, mentre gli investimenti si concentreranno sui parchi a tema.

Disney sta attuando un'ondata di licenziamenti che interesserà diverse divisioni del gruppo. Questa è la prima mossa di rilievo compiuta dal nuovo amministratore delegato Josh D’Amaro , che ha assunto l'incarico nel marzo 2026 succedendo a Bob Iger.

In una comunicazione interna riportata da fonti statunitensi, D’Amaro ha spiegato che i tagli sono necessari per rendere l'azienda più agile e pronta a rispondere ai cambiamenti in corso nel settore dei media. Tali cambiamenti richiedono strutture più snelle e tecnologicamente avanzate per affrontare efficacemente le nuove sfide del mercato.

I licenziamenti fanno parte di un'iniziativa interna più ampia denominata “Project Imagine”. Questo progetto, guidato dal responsabile del marketing Asad Ayaz, mira a consolidare i dipartimenti di promozione cinematografica, televisiva e streaming in un'unica organizzazione centralizzata. L'obiettivo principale è quello di eliminare le sovrapposizioni burocratiche esistenti e di ridurre le spese operative complessive.

È importante notare che questo piano strategico era già oggetto di studio da parte dei vertici aziendali ancor prima della nomina ufficiale di D’Amaro, evidenziando una visione a lungo termine per la riorganizzazione dell'azienda.

La ristrutturazione in corso si inserisce inoltre in una strategia economica di più ampio respiro che include un ambizioso piano di riacquisto di azioni proprie per un valore di 7 miliardi di dollari. Tale operazione è volta a liberare capitali significativi che verranno poi reindirizzati verso nuovi investimenti strategici.

Tra questi, spicca un impegno considerevole di 60 miliardi di dollari destinato ai parchi a tema e alle “esperienze” immersive nel corso dei prossimi dieci anni, a testimonianza dell'importanza di questo settore per il futuro del gruppo.

Nonostante il numero di persone direttamente coinvolte dai licenziamenti, è bene sottolineare che questi tagli interessano meno dell'uno per cento della forza lavoro totale del gruppo, che conta approssimativamente 231mila dipendenti a livello globale. I settori che subiranno le ripercussioni più significative includono principalmente il marketing e i settori corporate.

Tuttavia, ci saranno ripercussioni anche su importanti divisioni come Espn e sui Marvel Studios. In particolare, la divisione che si occupa degli effetti visivi per i Marvel Studios subirà riduzioni di personale a causa della contrazione nella produzione di nuovi titoli cinematografici e televisivi.

Questa contrazione è direttamente collegata al fatto che molti film recenti, nonostante gli ingenti budget di produzione, non hanno generato i ricavi sperati dal mercato.

Disney sta attivamente cercando di adattarsi a un panorama mediatico in rapida evoluzione, dove i profitti derivanti dalla televisione tradizionale sono in costante calo e la redditività del modello di business dello streaming rimane fortemente condizionata dalla competizione serrata delle grandi società tecnologiche globali.

In controtendenza rispetto alle difficoltà di altri comparti, il settore che comprende i parchi a tema e le navi da crociera, denominato Experiences, si conferma essere il principale motore economico del gruppo. Come evidenziato dai dati finanziari, nel 2025 la divisione Experiences ha registrato un utile operativo record di 10 miliardi di dollari.

Questi eccezionali risultati finanziari forniscono il supporto necessario per finanziare il già menzionato piano di investimenti pluriennale da 60 miliardi di dollari. Tale piano è finalizzato all'espansione delle attrazioni e al miglioramento delle esperienze offerte ai visitatori, con l'obiettivo di compensare le sfide e le difficoltà affrontate dagli altri comparti dell'azienda, garantendo così una crescita sostenuta e diversificata nel lungo termine.





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