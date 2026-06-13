Disney Plus rimuove la docuserie World wide mafia per diffida di un collaboratore di giustizia

La piattaforma streaming Disney Plus ha cancellato dal suo catalogo la docuserie World wide mafia dopo che il collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso ha richiesto maggiori misure di protezione. La produzione non ha oscurato il volto né mascherato la voce del testimone, violando le condizioni della Commissione Centrale per i Collaboratori. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza dei collaboratori e sulla responsabilità delle piattaforme nella diffusione di contenuti sensibili.

C'è una nuova controversia legale che ha portato la piattaforma di streaming Disney Plus a rimuovere dal suo catalogo la docuserie intitolata World wide mafia.

Il contenuto, prodotto da ABC Movie in collaborazione con le autorità giudiziarie italiane, racconta la più grande operazione contro la 'ndrangheta, soprannominata Rinascita Scott, e si basa sulle testimonianze raccolte dal procuratore di Napoli. La serie, ideata e diretta dal giornalista francese Jacques Charmelot, è stata realizzata in due anni di lavori intensi e aveva già suscitato notevole interesse tra il pubblico, soprattutto per il suo approccio inedito alla narrazione di un caso giudiziario ancora in corso.

Pubblicata il venti maggio, la docuserie è scomparsa dal servizio di streaming già dal ventinove dello stesso mese, poco dopo che il collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso aveva inviato una diffida formale alle case produttrici. Secondo la diffida, le precauzioni di sicurezza adottate nella realizzazione del progetto sarebbero state insufficienti a garantire l'incolumità del collaboratore.

Mancuso, che proviene dal clan di Limbadi in provincia di Vibo Valentia, ha richiesto l'oscuramento della sua immagine e la modifica della voce nei momenti in cui appare, così da rendere impossibile il suo riconoscimento da parte di potenziali ritorsioni. Inoltre ha evidenziato la necessità di proteggere la località dove si nasconde da tempo con una nuova identità, evitando qualsiasi indizio che potesse rivelarne la posizione.

La Commissione Centrale per i Collaboratori di Giustizia aveva infatti autorizzato l'intervista a Mancuso solo a patto che la produzione garantisse l'anonimato totale, con l'obbligo di oscurare il volto e di mascherare l'audio. La decisione di Disney Plus di rimuovere la serie è quindi stata dettata dal mancato rispetto di tali condizioni. La produzione di ABC Movie non avrebbe provveduto a proteggere adeguatamente il volto del collaboratore, né a garantire la sicurezza delle riprese in ambienti sensibili.

Di conseguenza, la licenza concessa per la messa in onda è stata revocata, costringendo la piattaforma a sospendere temporaneamente la fruizione del contenuto. L'accaduto riapre il dibattito sul bilanciamento tra libertà di informazione, diritto all'autorizzazione dei contenuti e tutela dei collaboratori di giustizia, temi che assumono sempre più importanza in un contesto mediatico dove le piattaforme digitali hanno la possibilità di diffondere rapidamente informazioni sensibili.

La rimozione di World wide mafia da Disney Plus segna un precedente che potrebbe influenzare future produzioni investigative, imponendo standard più rigidi per la protezione delle fonti e dei testimoni coinvolti in procedimenti giudiziari





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