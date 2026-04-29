Disneyland introduce il riconoscimento facciale: privacy a rischio?

L'introduzione del riconoscimento facciale a Disneyland solleva preoccupazioni sulla privacy dei visitatori e sulla normalizzazione della sorveglianza biometrica. Il sistema, presentato come un modo per velocizzare gli ingressi e contrastare le frodi, è criticato da associazioni per la difesa dei diritti civili.

La recente introduzione del riconoscimento facciale presso Disneyland , il rinomato parco divertimenti della California del Sud, ha scatenato un acceso dibattito e sollevato significative preoccupazioni in merito alla tutela della privacy.

Non è più sufficiente la semplice scansione del codice QR del biglietto; i visitatori sono ora tenuti a fornire una fotografia del proprio volto, una pratica che ha suscitato forti obiezioni da parte di numerose associazioni dedicate alla difesa dei diritti individuali e alla protezione dei dati personali. Questa nuova procedura, apparentemente volta a velocizzare gli accessi, a semplificare i rientri nel corso della giornata e a contrastare la diffusione illegale degli abbonamenti annuali, si basa su un sistema biometrico che trasforma l'immagine del visitatore in una sequenza numerica univoca.

Tale sequenza viene poi confrontata con i dati associati al biglietto o all'abbonamento, replicando, in sostanza, il processo di verifica dell'identità e del documento che si svolge comunemente negli aeroporti. L'utilizzo del riconoscimento facciale non è una novità assoluta e si sta diffondendo in diversi settori, dai negozi ai casinò, fino a luoghi come il Madison Square Garden, dove viene impiegato, secondo alcune segnalazioni, per negare l'accesso a individui indesiderati.

Anche Meta, la società proprietaria di Facebook e Instagram, sta valutando l'integrazione di funzionalità simili nei suoi occhiali intelligenti, dispositivi che sono già stati oggetto di critiche per la loro capacità di registrare l'ambiente circostante senza il consenso delle persone coinvolte. La proliferazione di questa tecnologia è particolarmente preoccupante negli Stati Uniti, dove diverse forze dell'ordine la utilizzano attivamente, spesso al centro di controversie legali riguardanti arresti che sembrano colpire in modo sproporzionato le comunità afroamericane.

Gli esperti di privacy mettono in guardia contro la normalizzazione della biometria, sottolineando il rischio che la sorveglianza diventi una pratica quotidiana e che aziende e privati siano esposti a potenziali furti di dati o a richieste di informazioni da parte delle autorità. L'American Civil Liberties Union ha espresso particolare preoccupazione in vista delle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, temendo un'ulteriore escalation nell'utilizzo di questa tecnologia invasiva.

Disney, dal canto suo, rassicura i visitatori affermando che le informazioni raccolte vengono cancellate dopo 30 giorni e che l'utilizzo del riconoscimento facciale è facoltativo. Tuttavia, l'esperienza sul campo rivela una realtà diversa. Durante lo scorso fine settimana, su dodici varchi d'ingresso aperti, solo quattro non erano dotati di questa tecnologia, e la differenza non era chiaramente segnalata fino a quando i visitatori non si trovavano ormai vicini all'ingresso.

A quel punto, la maggior parte delle persone, sia adulti che bambini, si sottoponeva alla scansione facciale senza sollevare obiezioni, probabilmente scoraggiate dalla prospettiva di lunghe attese in altre file. La tendenza all'adozione di queste tecnologie sembra inarrestabile, con sempre più realtà che le integrano nelle proprie operazioni.

Parallelamente, a breve distanza da Parigi, è stata inaugurata una nuova configurazione del celebre parco Disney, con l'apertura di World of Frozen e la trasformazione del parco Walt Disney Studios in Disney Adventure World, ampliando ulteriormente l'offerta di intrattenimento e avventura per i visitatori di tutte le età. Questa espansione, pur offrendo nuove attrazioni, non fa che aumentare le preoccupazioni legate alla raccolta e all'utilizzo dei dati biometrici dei visitatori





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