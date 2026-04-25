Disparità di Reddito nella Provincia di Latina: Dati Fiscali Rivelano un Territorio Diviso

Analisi dei dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni dei contribuenti del 2025 evidenzia forti disparità di reddito nella provincia di Latina, con valori inferiori alla media regionale e una possibile sottostima dell'attività economica.

La provincia di Latina presenta un quadro economico variegato e caratterizzato da significative disparità di reddito tra i diversi comuni, con valori che, nel complesso, rimangono inferiori alla media regionale.

L'analisi dei dati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti del 2025, elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rivela una situazione complessa, dove la crescita economica non si distribuisce uniformemente sul territorio e dove una parte dell'attività economica potrebbe non essere pienamente tracciata dal sistema fiscale. Questa analisi, basata sulle dichiarazioni fiscali dello scorso anno, offre uno spaccato dello stato di salute economico della provincia, evidenziando sia i punti di forza che le criticità.

Diversi centri urbani si trovano ancora al di sotto della soglia dei 18.000 euro di reddito annuo pro capite, indicando una persistente difficoltà economica per una parte significativa della popolazione. Latina si conferma come il comune con il reddito medio dichiarato più alto della provincia, raggiungendo i 23.117 euro, seguita da Gaeta (22.808 euro) e Sermoneta (22.370 euro).

Formia (21.730 euro) e Sabaudia (20.909 euro) completano la parte superiore della classifica, ma è importante sottolineare che anche questi valori sono inferiori alla media regionale del Lazio, che si attesta a 25.257 euro pro capite. Roma, con 26.884 euro per contribuente su oltre tre milioni di dichiarazioni, si posiziona come l'unica realtà al di sopra della media regionale.

Rieti (21.713 euro), Viterbo (20.832 euro) e Frosinone (20.521 euro) si collocano in una posizione intermedia, mentre la provincia di Latina, con una media di 20.226 euro, chiude la classifica delle province laziali, registrando il valore più basso. Le dichiarazioni fiscali, infatti, rappresentano uno strumento fondamentale per valutare la salute economica di un territorio, permettendo di ricostruire indirettamente il livello di occupazione, la presenza di attività produttive e il dinamismo locale.

Accanto ai comuni pontini con redditi medi superiori ai 20.000 euro, si osserva una fascia intermedia composta da centri importanti come Aprilia (20.471 euro), Sperlonga (19.978 euro) e Minturno (19.306 euro). Tuttavia, è la parte inferiore della classifica a destare maggiore preoccupazione, con Ponza (15.405 euro), Fondi (16.763 euro), Prossedi (16.822 euro), Monte San Biagio (17.057 euro) e Sonnino (17.105 euro) che registrano i redditi medi più bassi.

Particolarmente significativo è il caso di Fondi, un comune con un ruolo economico rilevante nella provincia grazie alla presenza del Mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi (Mof), un importante polo agroalimentare nazionale con un fatturato di circa 4 milioni di euro e un utile di 79.289 euro nel 2024. Nonostante l'importanza economica del Mof, i residenti di Fondi dichiarano redditi medi inferiori alla media provinciale, superati solo da Ventotene.

Confrontando i dati con le dichiarazioni del 2024 relative al 2023, si conferma la posizione di Latina come comune con il reddito medio più alto della provincia, ma anche come capoluogo di provincia con il reddito medio più basso del Lazio. La presenza di comuni con una forte vocazione turistica, come Sermoneta e Sperlonga, continua a caratterizzare il panorama provinciale, ma la dinamica generale evidenzia una persistente difficoltà della provincia pontina a raggiungere i livelli di reddito del resto della regione, riflettendo una situazione di forti squilibri interni





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