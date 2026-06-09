Disperata protesta delle donne a Herat, la polizia morale talebana interviene: un morto e decine di arresti

Una protesta femminile nella provincia di Herat è stata brutalmente interrotta dalla polizia di moralità talebana, con almeno un decesso, numerosi feriti e molti arresti. L'episodio solleva nuove preoccupazioni sul rispetto dei diritti delle donne in Afghanistan sotto il governo talebano, nonostante le interpretazioni religiose ufficiali.

Testimoni hanno riferito che una persona è stata uccisa, molte altre ferite e decine, tra cui donne e ragazze, sono state arrestate durante la dispersione di una protesta per i diritti delle donne a Herat , in Afghanistan , da parte delle forze di sicurezza.

L'episodio è avvenuto martedì, quando la polizia di moralità talebana ha tentato di arrestare donne accusate di violare le regole di abbigliamento obbligatorio. Sayed Masoud Hosseini, portavoce della polizia di Herat, ha affermato che il raduno nell'area di Jebrail aveva creato tensioni e disturbato l'ordine pubblico, definendo l'hijab un obbligo religioso. Alcuni residenti hanno invece sostenuto che le forze dell'ordine abbiano preso di mira anche donne che già rispettavano il codice che prevede la copertura totale di viso e corpo.

Video della scena mostrano agenti armati che interrompono la manifestazione, mentre si sentono spari in lontananza. Da quando i Talebani hanno ripreso il controllo del Paese nel 2021, hanno imposto restrizioni senza precedenti sulle donne, limitando l'accesso all'istruzione, al lavoro e ad altre attività, generando condanne internazionali. La città di Herat, storicamente vivace dal punto di vista culturale, ha subito profonde trasformazioni.

La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan ha espresso preoccupazione per i fermi e ha esortato le autorità a garantire libertà di movimento e uguaglianza di fronte alla legge, sottolineando che i diritti delle donne devono essere rispettati nell'interpretazione della legge islamica





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