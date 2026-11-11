Dispnea e Fibrosi Polmonare: Diagnosi Precoce e Nuovi Farmaci

Sergio Harari spiega l'importanza di distinguere la dispnea da sforzo. I nuovi farmaci per la fibrosi polmonare rallentano la progressione della malattia se assunti tempestivamente.

La sensazione di mancanza d'aria, nota come dispnea, è un sintomo complesso che richiede una distinzione attenta tra cause fisiche e psicogene. È fondamentale differenziare la difficoltà respiratoria durante lo sforzo fisico da quella presente a riposo, nonché separare i disturbi cronici dalle emergenze acute come infarto o embolia polmonare.

Distinzione Clinica e Cause Respiratorie

Sergio Harari, professore di Medicina interna all'Università degli Studi di Milano e direttore della Pneumologia dell'Ospedale San Giuseppe MultiMedica, sottolinea che ascoltare il proprio respiro prima che sia troppo tardi può fare la differenza nella prognosi del paziente. La tosse persistente, spesso secca e ricorrente durante il giorno, viene frequentemente scambiata erroneamente per reflusso gastrico, ritardando così diagnosi cruciali per condizioni più gravi.

Also read Tumore della prostata, il prof Porreca: «Ecco i sintomi da non sottovalutare e gli esami per la diagnosi precoce»

Impatto Psicologico e Gestione dello Stress

Non sempre la fame d'aria indica patologie cardiache o polmonari; talvolta è associata ad attacchi di panico con respiro rapido e superficiale. Francesco Cuniberti, nel suo libro, propone di comprendere i meccanismi dell'ansia anziché vederla solo come nemico, poiché le sensazioni fisiche alimentano la paura in un circolo vizioso. Gessica Porta e Daniele La Rocca, coach specializzati, raccomandano di osservare le abitudini respiratorie e il rapporto con lo stress muscolare senza sostituire però i percorsi diagnostici medici.

Fibrosi Polmonare: Epidemiologia e Progressione

Le malattie polmonari in Europa colpiscono circa 400.000 persone, includendo condizioni autoimmuni come la sclerosi sistemica o l'artrite reumatoide. La fibrosi polmonare idiopatica, invece, non ha una causa nota e compare solitamente dopo i 65 anni, sostituendo il tessuto sano con cicatrici fino a togliere letteralmente il fiato al paziente. Intercettare i sintomi precocemente è vitale perché la scoperta tardiva ha conseguenze gravi sulla sopravvivenza.

Advertisement

Nuovi Trattamenti Farmacologici Efficaci

Da circa un decennio sono disponibili farmaci che rallentano la progressione della malattia quando prescritti tempestivamente. Il nerandomilast, assunto per bocca durante i pasti a dosaggio crescente, è indicato per le forme idiopatiche ma richiede l'interruzione del fumo per essere efficace. Un altro farmaco antifibrosante è attualmente prescrivibile nei pazienti con connettivopatia autoimmune, offrendo nuove speranze terapeutiche.

Prospettive Future e Gestione Terapeutica

Altri due farmaci stanno arrivando sul mercato: il treprostinil somministrabile per via inalatoria e il nerandomilast già disponibile in Italia per casi selezionati. In caso di effetti collaterali, è fondamentale parlarne con il medico per una gestione ottimale delle terapie. Gli specialisti invitano a verificare sempre le possibili interferenze con altri medicinali per garantire la sicurezza del paziente nel lungo periodo.