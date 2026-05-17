Disposizione inammissibile per la sala da ballo da un miliardo di dollari

Una disposizione contenuta nel maxi pacchetto di spesa repubblicano è stata giudicata inammissibile dalla Commissione Giustizia del Senato. Veniva previsto che l'utilizzo di una parte di un miliardo di dollari destinati al Secret Service coprisse proprio i costi di sicurezza connessi al progetto della ballroom. I democratici hanno giudicato inammissibile la disposizione che prevedeva l'utilizzo di una parte di un miliardo di dollari per la ristrutturazione dell'ala Est della Casa Bianca che comprende anche la nuova ballroom.

Come scrive anche il New York Times, è stata giudicata inammissibile una disposizione contenuta nel maxi pacchetto di spesa repubblicano . Veniva previsto che l'utilizzo di una parte di un miliardo di dollari destinati al Secret Service coprisse proprio i costi di sicurezza connessi al progetto della ballroom.

I democratici: 'Gli americani non vogliono una sala da ballo, non ne hanno bisogno e certamente non devono essere costretti a pagarla', Elizabeth MacDonough, parlamentare apartitica, ha giudicato inammissibile una disposizione contenuta nel maxi pacchetto di spesa repubblicano che prevedeva l'utilizzo di una parte di un miliardo di dollari destinati al Secret Service per coprire proprio i costi di sicurezza connessi al progetto. Trump ha sempre sostenuto che la sala da ballo, dal costo stimato di 400 milioni di dollari, sarà finanziata da donatori privati.

I repubblicani avevano però tentato di inserire nel provvedimento una voce da un miliardo di dollari per la ristrutturazione dell'ala Est della Casa Bianca che comprende anche la nuova ballroom. Secondo MacDonough, la disposizione viola la cosiddetta Byrd Rule, che impedisce di inserire nel processo di riconciliazione del bilancio misure che esulano dalla competenza della Commissione Giustizia del Senato.

'I repubblicani hanno cercato di far pagare ai contribuenti la sala da ballo da un miliardo di dollari di Trump', ha scritto su X il leader della minoranza democratica Chuck Schumer. 'Gli americani non vogliono una sala da ballo, non ne hanno bisogno e certamente non devono essere costretti a pagarla', ha aggiunto. Intanto, i repubblicani minimizzano: 'Riscrivere, affinare e ripresentare.

Nulla di tutto questo è anormale durante il processo Byrd', ha dichiarato Ryan Wrasse, portavoce del leader della maggioranza al Senato John Thune. Il progetto del presidente Trump, secondo quanto emerso in questi mesi, prevede che la sala da ballo possa ospitare fino a 1.350 persone. La conclusione dei lavori è prevista per l'estate del 2028.

Lo stile richiama la Grand Ballroom della residenza del tycoon a Mar-a-Lago, completata nel 2005 per 40 milioni di dollari: decorazioni in foglia d'oro, lampadari di cristallo e cassettoni decorati sul soffitto, opulento stile barocco e richiami alla Reggia di Versailles. L'esterno della nuova struttura sarà invece in linea con l'architettura neoclassica della Casa Bianca. Un diagramma dell'edificio proposto mostra una serie di finestre ad arco, un portico a doppia altezza e colonne corinzie.

Il presidente americano è stato immortalato mentre ispezionava i lavori di ristrutturazione sulla sommità della residenza ufficiale a Washington.

'Sto solo facendo una passeggiata', ha risposto scherzando con i giornalisti che gli chiedevano il motivo dell'insolita uscita che ha imposto un cambio di postazione dei cecchini impegnati per la sicurezza. Interrogato su cosa intendesse costruire sul tetto, ha ironizzato dicendo 'missili nucleari' e mimando il lancio di un'arma con il braccio





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