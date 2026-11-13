Disservizio Microsoft 365: Outlook bloccato, le alternative gratuite per la posta

Il disservizio globale di Microsoft 365 blocca le caselle Outlook dal 12 novembre 2026: ecco le alternative gratuite per email e documenti.

Il disservizio globale di Microsoft 365 sta creando difficoltà a migliaia di utenti, tra caselle di posta Outlook inaccessibili, messaggi che non partono e problemi nell'utilizzo di altri programmi Microsoft. Il malfunzionamento si è manifestato dalla serata di giovedì 12 novembre 2026.

Chi deve continuare a comunicare, lavorare e scambiarsi documenti può ricorrere a soluzioni gratuite semplici da attivare, utilizzabili anche da chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia. Tra le opzioni disponibili figurano Gmail, Proton Mail, iCloud Mail e Thunderbird.

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Quali alternative gratuite scegliere per la posta

Gmail, il servizio di posta elettronica di Google, è la soluzione più pratica per tornare rapidamente operativi. Per iniziare basta creare un account Google, se non se ne possiede già uno, e i 15 GB di spazio gratuito sono condivisi tra Gmail, Drive e Google Foto.

Se la priorità è proteggere le proprie comunicazioni, Proton Mail utilizza sistemi di crittografia che tutelano il contenuto delle email. Il funzionamento è simile a quello delle altre caselle, e la versione gratuita offre un indirizzo email e fino a 1 GB di spazio, adatto a una seconda casella per le comunicazioni essenziali.

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Chi possiede un iPhone, un iPad o un Mac può usare iCloud Mail, il servizio di posta elettronica di Apple, che permette di creare un indirizzo @icloud.com. I messaggi si gestiscono tramite l'app Mail oppure direttamente dal browser, e il servizio include 5 GB di spazio condiviso con gli altri contenuti di iCloud.

Thunderbird e le opzioni per piccoli team

Thunderbird è un'applicazione gratuita che non offre una nuova casella di posta, ma permette di gestire più indirizzi email da un'unica schermata. È particolarmente utile per chi utilizza account personali e professionali e preferisce non passare continuamente da un sito all'altro.

Esiste inoltre un servizio di posta meno conosciuto di Gmail, con un'interfaccia ordinata, nessuna pubblicità nella casella di posta e strumenti dedicati alla gestione delle comunicazioni di lavoro. La versione gratuita consente fino a cinque utenti, con 5 GB di spazio per ciascuno, ma è disponibile solo in alcuni data center e con alcune limitazioni, quindi conviene valutarla soprattutto per un'attività o un piccolo team.

Va chiarito che installare Thunderbird non farà tornare a funzionare una casella Outlook bloccata, perché il problema riguarda i server Microsoft e non il programma di posta utilizzato.

Cosa dice Microsoft sul disservizio di Microsoft 365

Secondo le prime comunicazioni diffuse da Microsoft, all'origine del malfunzionamento ci sarebbe un sovraccarico di parte dell'infrastruttura informatica, che ha causato difficoltà di collegamento ai server.

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Nella mattinata di venerdì 13 novembre 2026 Microsoft ha segnalato miglioramenti parziali del servizio. Gli aggiornamenti sugli interventi vengono pubblicati dal profilo ufficiale Microsoft 365 Status su X.

Per verificare l'andamento del disservizio è possibile consultare un sito che raccoglie le segnalazioni degli utenti. Anche provare a usare la posta da una modalità di accesso diversa può aiutare a capire se il malfunzionamento riguarda una sola modalità, come il browser o il dispositivo utilizzato.

Se il disservizio è generale, però, reinstallare il programma o cambiare password difficilmente servirà a risolvere il problema. Creare un account Gmail, Proton o iCloud non permette inoltre di recuperare automaticamente i messaggi rimasti bloccati sui server Outlook.

Nel frattempo, aprire una seconda casella email gratuita può essere una buona soluzione per le comunicazioni urgenti. Avere un indirizzo alternativo già pronto può rivelarsi utile anche in futuro, perché quando si tratta di email un piano B non guasta mai.