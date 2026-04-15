Dissesto idrogeologico a Niscemi: inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo

La Procura di Caltanissetta indaga sulla mancata esecuzione di opere di mitigazione idrogeologica a Niscemi, intervenute dopo frane del 1997 e 2010. Coinvolti funzionari regionali e rappresentanti di società appaltatrici.

La Procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo d'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo in relazione al dissesto idrogeologico che ha interessato il territorio di Niscemi . L'indagine mira ad accertare le responsabilità legate alla mancata esecuzione delle opere di mitigazione previste da un appalto stipulato all'inizio degli anni 2000.

Sono coinvolti diversi soggetti, tra cui funzionari regionali e i rappresentanti delle società che avrebbero dovuto realizzare gli interventi. Al centro dell'indagine, guidata dal procuratore capo Fernando Asaro e dal sostituto Fabio Sforziani, vi sono le figure del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, ingegnere Cocina, e di dirigenti della Regione Siciliana e del Genio Civile di Caltanissetta. Tra gli indagati figurano anche Lizio, Croce, Tuminello e Gargano, in qualità di soggetti attuatori delle misure contro il dissesto idrogeologico. Verranno inoltre sentiti come persone informate sui fatti alcuni dirigenti del Comune di Niscemi. Coniglio, invece, era la responsabile dell'ATI che avrebbe dovuto svolgere i lavori per i quali erano stati stanziati 12 milioni di euro. Vella ha spiegato che gli accertamenti, in questa prima fase, hanno individuato tre periodi di tempo in cui si sono verificati accadimenti che hanno portato a dover approfondire le eventuali responsabilità. Il primo periodo va dal 12 ottobre del 1997, data della frana che colpì Niscemi, fino alla successiva individuazione delle aree a rischio da parte della Commissione tecnico-scientifica. Il secondo periodo riguarda l'affidamento dei lavori di mitigazione nel 2001, con un contratto che venne sottoscritto a distanza di qualche anno dalla presentazione del progetto esecutivo. Il terzo periodo, invece, si concentrerà sull'analisi delle azioni intraprese o meno dopo il 2001, in particolare in vista della frana verificatasi nel gennaio 2010, che interessò nuovamente l'abitato di Niscemi. Le indagini, infatti, intendono accertare se siano state predisposte le opere necessarie per prevenire tale evento, considerando che già dopo la frana del 1997 erano state individuate delle zone a rischio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'ATI avrebbe chiesto un adeguamento contrattuale, ma nel frattempo i fondi stanziati, che inizialmente erano circa 10 milioni di euro, sarebbero lievitati a circa 12 milioni. Riguardo al primo periodo, si ritiene che siano state realizzate una serie di opere, ma non quelle previste inizialmente a tutela delle popolazioni interessate. La frana del 2010 ha ulteriormente evidenziato le criticità. La Procura vuole ora chiarire se le ordinanze emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare quella del 1997 che istituiva la Commissione tecnico-scientifica, siano state pienamente attuate e se le opere commissionate siano state effettivamente realizzate secondo le previsioni del progetto esecutivo e le necessità emerse dalle perizie. L'inchiesta è finalizzata a comprendere se vi siano state negligenze, omissioni o ritardi nell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del territorio, che avrebbero potuto prevenire o attenuare gli effetti delle frane. Si cercherà di fare luce anche sulla gestione dei fondi stanziati per questi interventi e su eventuali responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare sull'operato delle ditte appaltatrici. Le indagini sono ancora in corso e si attendono sviluppi nei prossimi giorni con l'audizione di altri indagati e persone informate sui fatti





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Niscemi Dissesto Idrogeologico Frana Inchiesta Procura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frana Niscemi, Mattarella in visita oggi sorvola l’areaIl presidente della Repubblica arrivato nella tarda mattinata nel piccolo comune

Read more »

Niscemi, Meloni visita la zona rossa e annuncia: 'Risorse disponibili da giovedì'La premier accompagnata dal capo della Protezione Civile

Read more »

Tredici indagati per la frana di Niscemi, ci sono anche gli ultimi quattro presidenti della RegioneSono Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani (ANSA)

Read more »

Per la frana di Niscemi sono indagate 13 personeTra loro il presidente della Sicilia Renato Schifani e altri tre ex presidenti regionali, tra cui il ministro Nello Musumeci

Read more »

Frana di Niscemi, indagati gli ultimi quattro presidenti della Regione siciliana Lombardo, Crocetta, Musumeci e SchifaniSvolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha...

Read more »

Frana a Niscemi, svolta nell'inchiesta: 13 indagatiLo ha detto il Procuratore capo di Gela Salvatore Vella nel corso di una conferenza stampa in Tribunale

Read more »