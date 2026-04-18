Dissesto idrogeologico in Italia: costi in aumento e proposte per un piano di prevenzione strutturale

L'Italia si confronta con un rischio idrogeologico elevato, con costi crescenti dovuti a emergenze climatiche e dissesti. Il convegno "Un Piano per l’Italia" dell'Ance evidenzia la necessità di un approccio preventivo, con proposte per una nuova governance e un piano strategico per la messa in sicurezza del territorio.

L'Italia affronta una crisi idrogeologica cronica, con circa il 94,5% dei comuni esposti a rischio. La mancanza di prevenzione si traduce in costi esorbitanti per far fronte alle emergenze meteorologiche e ai dissesti. Durante il convegno "Un Piano per l’Italia", organizzato dall'Associazione nazionale costruttori (Ance) sotto la direzione di Francesco Rutelli, è emerso chiaramente che le cifre parlano da sole.

Per il solo 2026, in soli tre mesi, sono già stati previsti oltre 1,2 miliardi di euro per fronteggiare le alluvioni nel Centro-Sud, superando le cifre stanziate per l'intero anno precedente. Questo evidenzia l'escalation dei costi legati agli eventi estremi, come il ciclone Harry e le frane in Molise. Il Rapporto Ance-Cresme, presentato durante il convegno, rivela scenari allarmanti sull'aumento della spesa per i danni da dissesto idrogeologico negli ultimi quindici anni. La media annuale è triplicata, passando da 1 miliardo a 3,3 miliardi di euro. Se si aggiungono i costi derivanti da terremoti, incendi, mareggiate e siccità, la cifra annuale raggiunge i 12 miliardi di euro, secondo l'analisi di Erasmo d'Angelis e Mauro Grassi nel volume "Fuori dalle emergenze". Parallelamente, i fondi destinati alla prevenzione negli ultimi quindici anni ammontano a 21,6 miliardi di euro, con 24mila interventi finanziati per 19 miliardi. Tuttavia, la conclusione di questi cantieri si ferma a soli 3,9 miliardi di euro, pari al 20% del totale dei fondi. I ritardi accumulati sono significativi: interventi finanziati nel 2010 per 1,9 miliardi vedono solo il 59% completato, mentre per i 240 milioni stanziati nel 2018, solo il 17% risulta concluso. Questo divario tra finanziamenti e realizzazione concreta delle opere di prevenzione rappresenta un ostacolo insormontabile al raggiungimento di una maggiore sicurezza per il territorio. La presidente dell'Ance, Federica Brancaccio, ha sottolineato l'urgenza di affrontare quella che è diventata un'emergenza cronica, definendo l'Italia un paese fragile che necessita di un "grande piano strutturale" contro il dissesto idrogeologico. "Non possiamo più intervenire a catastrofe avvenuta, non solo perché costa di più che prevenire, ma anche perché il costo della perdita di territorio, di abitazioni, di memoria dei luoghi è un costo non stimabile", ha affermato, evidenziando l'importanza strategica della prevenzione non solo per ragioni economiche ma anche per la salvaguardia del patrimonio storico e culturale. Per rispondere a questa sfida, l'Ance ha delineato cinque proposte per un "Piano per l'Italia" contro il dissesto idrogeologico. Al primo posto vi è la necessità di un nuovo approccio alla gestione di città e territori, incentrato su misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Ciò implica una governance chiara, con l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una conferenza di servizi permanente e il conferimento ai presidenti delle Regioni del ruolo di commissari straordinari. L'associazione propone anche un modello ispirato al PNRR, che preveda una maggiore concorrenza nell'attuazione degli interventi, un monitoraggio dati rigoroso e una piena digitalizzazione dei processi. Infine, si richiede l'allocazione di risorse nazionali ed europee, con l'esclusione dalle spese per investimenti in adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi naturali dal Patto di Stabilità Interno. Questa misura sarebbe fondamentale per sbloccare ingenti risorse da destinare alla messa in sicurezza del Paese. Il ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare, Nello Musumeci, ha risposto positivamente, annunciando la preparazione di un disegno di legge e l'attesa del parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase). Il ministro ha spiegato che il ddl mira a istituire una cabina di regia a Palazzo Chigi, che includa tutti i ministeri attualmente impegnati nel contrasto al dissesto idrogeologico, ma senza un coordinamento efficace. L'obiettivo è una pianificazione unitaria e criteri condivisi. Musumeci si è detto ottimista sulla possibilità di giungere presto a un piano nazionale che metta a sistema tutte le risorse disponibili. A stretto giro, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha replicato, affermando che le risposte sul ddl sono già presenti e che l'Ispra ha fornito le proprie valutazioni. Ha precisato che si è in attesa di una controreplica e che le osservazioni del suo ministero rimangono valide. Pichetto Fratin ha inoltre sottolineato che la cabina di regia è "utile se snellisce", evidenziando l'importanza di un approccio pragmatico ed efficiente. Francesco Rutelli, direttore della Conferenza "Città nel futuro 2030-2050", ha ribadito l'importanza di investire nella sicurezza di città e territori attraverso misure di adattamento. "Mettere in sicurezza città e territori e investire nell'adattamento conviene. Conviene innanzitutto sul piano della sicurezza, perché significa ridurre vittime e rischi. Ma conviene anche, in modo evidente, sul piano economico", ha affermato. Ha inoltre rimarcato come la spesa attuale per riparare i danni superi di gran lunga quanto costerebbe investire nella prevenzione e nella programmazione, portando a un risparmio per il Paese nel lungo termine





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