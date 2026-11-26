Pier Silvio Berlusconi apre a un possibile coinvolgimento di Iva Zanicchi per il quiz Mediaset, dopo le scuse della cantante per lo sfogo a Domenica In.

La tensione che aveva attraversato i corridoi di Mediaset a inizio novembre si è completamente sciolta, segnalando un cambio di rotta significativo nel rapporto tra la cantante Iva Zanicchi e il gruppo televisivo. Dopo le reazioni scattanti espresse durante la trasmissione Domenica In, si apre ora un capitolo di dialogo costruttivo che vede il gruppo dirigente di Mediaset dispostoo a considerare un ruolo fondamentale per l'artista nel prossimo ciclo di Porta a Porta, il programma simbolo della rete.

La proposta di Pier Silvio Berlusconi alla cantante

I retroscena di questa riappacificazione sono stati rivelati da Alberto Dandolo nel settimanale Oggi, in edicola in questi giorni, confermando come la direzione di Mediaset abbia maturato una posizione aperta verso Iva Zanicchi. Pier Silvio Berlusconi ha espresso pubblicamente la propria disponibilità a coinvolgere la cantante nello storico quiz televisivo, sottolineando con chiarezza il grande affetto che lega il numero uno di Mediaset all'artista, un legame che risale a decenni di storia televisiva italiana.

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Secondo le informazioni riportate dalla pubblicazione, gli autori della trasmissione si trovano attualmente in una fase creativa intensa e stanno valutando diverse possibilità sceniche per la nuova edizione. Tra le ipotesi prese in seria considerazione vi è quella di far apparire Iva Zanicchi nella prima puntata del programma, con l'obiettivo simbolico di passare idealmente il testimone alla nuova conduttrice Ilary Blasi, segnando così un passaggio di consegne generazionale e professionale.

Lo sfogo a Domenica In e le successive scuse

Questa nuova fase di distensione arriva immediatamente dopo l'incidente diplomatico verificatosi lo scorso 1 novembre, quando Iva Zanicchi era ospite di Mara Venier nella trasmissione Domenica In. In quell'occasione, la cantante ha commentato senza mezzi termini la possibilità del ritorno del quiz su Mediaset a circa 25 anni dall'ultima messa in onda, lamentando vivamente di non essere stata avvisata dall'azienda in anticipo sulla notizia.

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La frase pronunciata con un sorriso, ma dal contenuto netto, ha fatto discutere: la cantante ha dichiarato che avrebbe preteso una telefonata da Mediaset, aggiungendo con una battuta a doppio taglio che altrimenti potevano andare a farsi fan*ulo. Mara Venier ha risposto con ironia in studio, facendo notare che la cantante si assumeva tutte le responsabilità delle sue parole, ma il clima era comunque teso per la mancanza di formalità.

Già nel corso di quella stessa diretta, Iva Zanicchi ha comunque chiarito di essere felice per il ritorno del format e ha promosso con entusiasmo la scelta di Ilary Blasi, definendola una conduttrice bellissima e assolutamente adatta al ruolo. Tuttavia, la notizia è diventata di dominio pubblico prima che l'azienda contattasse direttamente l'artista, creando un senso di esclusione che la cantante ha sentito il dovere di esprimere pubblicamente.

Posizione ufficiale e prossimi passi nella conduzione

Il giorno successivo, il 2 novembre, Iva Zanicchi è intervenuta con una nota ufficiale per scusarsi dei toni usati in diretta, pur ribadendo con fermezza il proprio punto di vista e la propria natura schietta e sincera. La cantante ha spiegato che, considerato il rapporto speciale che ha sempre avuto con Mediaset e la trasmissione che ha condotto e amato per undici anni, sarebbe stato corretto essere informata prima che la notizia diventasse pubblica ovunque.

Nella stessa comunicazione, Zanicchi ha rinnovato gli auguri di grande successo alla nuova conduzione guidata da Ilary Blasi, chiarendo che le sue reazioni derivavano da un senso di rispetto verso la storia del programma. A quanto pare, queste parole e la chiarezza esposta hanno avuto l'effetto desiderato, innescando la reazione positiva da parte della direzione aziendale che ora cerca di integrare la figura della cantante nella nuova visione del quiz.

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Impatto pratico per la nuova edizione del quiz

Per capire come concretizzarsi questa proposta, l'ultima parola spetta comunque a Iva Zanicchi, che al momento è totalmente impegnata nella sua attività teatrale con Samuel Peron nello spettacolo Viva la mamma!. La cantante non è ancora disponibile per impegni televisivi immediati, ma la disponibilità di Mediaset a includerla resta ferma e attiva nei piani redazionali.

Interessante notare che Ilary Blasi, scelta come nuova conduttrice, avrebbe già registrato la puntata zero senza la presenza della cantante, il che rende ancora più simbolico il potenziale ruolo di Zanicchi nella prima puntata ufficiale. Questa scelta potrebbe essere vista come un gesto di rispetto verso il passato e una celebrazione della longevità del programma, unendo le due generazioni di conduttori alla guida del quiz più longevo della televisione italiana.

La notizia del possibile ritorno di Iva Zanicchi a Porta a Porta, anche solo in una funzione simbolica, rappresenta un segnale di stabilità per il network Mediaset, dimostrando la capacità di gestire le relazioni con i protagonisti storici della televisione italiana. Dopo un periodo di incertezza sul futuro del format e sulle dinamiche interne, la riappacificazione tra la cantante e la dirigenza di Pier Silvio Berlusconi apre la strada a una nuova stagione televisiva ricca di nostalgia e innovazioni condotte da Ilary Blasi.