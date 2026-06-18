Distruzione del quartier generale della Protezione Civile a Nabatieh: simbolo preso di mira nonostante l'emblema internazionale

Un attacco aereo israeliano distrugge il centro della Protezione Civile a Nabatieh, sollevando preoccupazioni sul rispetto degli emblemi di protezione. La città subisce devastazioni senza precedenti nonostante un accordo di tregua Stati Uniti-Iran.

Martedì 17 giugno 2026, il quartier generale della Protezione Civile libanese a Nabatieh , nel sud del Libano , giace in macerie dopo essere stato colpito da un attacco aereo israeliano il 23 maggio.

Le immagini mostrano i soccorritori, tra cui Hussein Daqdouq, esaminare le rovine, recuperando pochi oggetti personali e una bandiera libanese strappata dalle macerie. La struttura, chiaramente contrassegnata con l'emblema della Protezione Civile - un triangolo blu dentro un cerchio arancione - era considerata un luogo sicuro dai membri dell'equipaggio, che non si aspettavano di essere presi di mira nonostante il conflitto in corso.

Il capo regionale, Hussein Fakih, conferma che il centro è stato distrutto da un bombardamento diretto senza preavviso, contrariamente alle aspettative, poiché l'emblema internazionale avrebbe dovuto proteggere la struttura. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di guerra iniziata il 2 marzo, quando Hezbollah ha aperto il fuoco contro Israele in sostegno dell'Iran all'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro Teheran.

Da allora, gli strikes israeliani hanno ucciso quasi 4.000 persone in Libano, tra cui 746 donne, bambini e operatori sanitari, e hanno sfollato 1,2 milioni di persone. A Nabatieh, la distruzione è particolarmente grave: quasi 10.000 unità abitative sono state danneggiate o distrutte tra marzo e maggio, superando i livelli di devastazione del 2024.

Nonostante un accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran per porre fine alle ostilità annunciato questa settimana, i bombardamenti sono ripresi, spingendo i residenti a evacuare di nuovo la città. Le forze israeliane non sono penetrate a Nabatieh con truppe di terra, ma hanno circondato la zona incontrando la resistenza di Hezbollah nelle colline circostanti.

Il ministero della salute libanese ha confermato la distruzione del centro, che era stato evacuato dopo che due membri della Protezione Civile erano stati uccisi da un drone il 12 maggio. In totale nove soccorritori di Nabatieh hanno perso la vita e 15 sono rimasti feriti. Nonostante le richieste di commento, l'esercito israeliano e l'ufficio del primo ministro non hanno risposto.

Le autorità locali, come il consigliere comunale Khodr Kodeih, descrivono una situazione di dipendenza: i residenti tornano fiduciosi per la tregua, ma gli attacchi riprendono, creando un ciclo di fuga e ritorno. La distruzione della infrastruttura civile solleva interrogativi sul rispetto del diritto internazionale umanitario, specialmente per le strutture chiaramente identificate. Il conflitto, iniziato in appoggio a Teheran, continua a mietere vittime civili e a devastare città del sud del Libano, con un bilancio umanitario sempre più pesante





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