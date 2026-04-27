Disuguaglianza Globale: Un Divario Sempre Più Ampio

L'ultimo World Inequality Report evidenzia un aumento preoccupante della disuguaglianza economica a livello mondiale, con il 10% più ricco che detiene una quota di reddito superiore a quella del restante 90% della popolazione. Il report analizza le cause di questa disparità, il ruolo del sistema fiscale e le trasformazioni nelle strutture di rappresentanza politica.

In un contesto globale segnato da incertezza socio-economica, crisi geopolitiche e policrisi, l'aumento della disuguaglianza a livello mondiale si conferma come una realtà inequivocabile. La disuguaglianza, fenomeno multidimensionale che investe classi sociali, genere e accesso ai diritti, si manifesta in modo particolarmente evidente negli aspetti economico-finanziari.

L'ultimo World Inequality Report evidenzia come le disparità tra individui e territori siano diventate una caratteristica strutturale della nostra epoca. Attualmente, il 10% più ricco della popolazione mondiale detiene una quota di reddito superiore a quella del restante 90%, mentre la metà più povera possiede meno del 10% del reddito globale.

La concentrazione della ricchezza è ancora più accentuata: il 10% più ricco possiede circa i tre quarti della ricchezza mondiale, a fronte del solo 2% detenuto dalla metà più povera. I più ricchi tra i ricchi, lo 0,001% della popolazione globale, accumulano una ricchezza pari a tre volte quella posseduta dalla metà dell’umanità, e questa concentrazione è ulteriormente aumentata nel periodo post-pandemico. Questo trend è strettamente legato alla crescita dei rendimenti dei mercati finanziari globali.

Tra il 2020 e il 2024, ad esempio, i rendimenti azionari hanno superato la crescita del PIL di quattro o cinque volte, beneficiando in particolare i percettori di redditi più alti, che sono anche i principali investitori. Come sottolinea l'economista Thomas Piketty, quando il rendimento del capitale supera il tasso di crescita dell'economia, chi possiede capitale si arricchisce più velocemente.

A ciò si aggiunge l'impatto dell'inflazione recente, che ha eroso i redditi fissi, come quelli derivanti dal lavoro, mentre i profitti si sono adeguati più facilmente all'aumento dei prezzi, ampliando ulteriormente le disuguaglianze reali e favorendo lo spostamento della distribuzione del reddito verso i profitti a scapito delle retribuzioni, soprattutto negli ultimi anni. Questo fenomeno, ampiamente dibattuto, sembra smentire la curva di Kuznets, che prevedeva una diminuzione delle disuguaglianze al raggiungimento di elevati livelli di reddito pro capite.

Tuttavia, la curva di Kuznets era stata osservata nel secondo dopoguerra, in un contesto caratterizzato da sistemi di welfare robusti e regimi fiscali progressivi, capaci di svolgere una funzione redistributiva significativa. Il sistema fiscale, cruciale per la redistribuzione della ricchezza, ha contribuito in passato a ridurre le disuguaglianze, ma negli ultimi anni ha spesso aumentato la pressione sui redditi intermedi, colpendo la classe media e medio-bassa dei Paesi occidentali, che percepisce una perdita di ruolo e di posizione sociale.

Allo stesso tempo, i sistemi fiscali mostrano un fallimento nella redistribuzione nei confronti delle élite, che pagano proporzionalmente meno imposte grazie a sofisticate strategie di elusione fiscale, come il rinvio della distribuzione dei dividendi, la realizzazione delle plusvalenze e l'utilizzo di holding e strutture giuridiche complesse per accumulare redditi esenti. Questo fenomeno evidenzia una trasformazione delle strutture di rappresentanza dei diversi gruppi sociali in base al reddito, che appaiono oggi frammentate e meno capaci di esprimere orientamenti politici coerenti.

La tradizionale coesione tra classi a basso reddito e basso livello di istruzione a sostegno di programmi di sinistra si è dissolta: in molti Paesi occidentali, gruppi con bassa istruzione ma redditi medio-alti tendono a votare per la destra, mentre individui con elevata istruzione e redditi medio-bassi sostengono programmi di sinistra. In questo scenario, la rappresentanza unitaria della working class è in declino, mentre si afferma un sistema di partiti multi-élite





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Disuguaglianza Ricchezza Reddito World Inequality Report Economia Globale Inflazione Sistema Fiscale Thomas Piketty

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La mappa dei redditi più alti del Belpaese, Milano sempre in testaMilano si conferma il capoluogo di provincia col reddito complessivo medio più alto in Italia (40.316 euro, +3,3%), seguito da Monza (35.628 euro, +3,5%). Tra le principali città del Paese, Bergamo si attesta a 34.263 euro (+2,5%), Bologna a 32.

Read more »

Orrore Online: Svelata una Rete Globale di Abusi e Sottomissione ChimicaUn'inchiesta della CNN rivela l'esistenza di gruppi online dove gli uomini condividono istruzioni e video su come drogare e abusare delle proprie partner, alimentando un inquietante fenomeno di 'sottomissione chimica'.

Read more »

Landini: 'E' la festa della liberta' e della democrazia che va difesa sempre''Bisogna ribadire che il 25 aprile e' anche la sconfitta della guerra' (ANSA)

Read more »

Malattie croniche, una sfida globale decisiva per aumentare la qualità della vita nel mondoNumeri in costante crescita e screening ancora marginale. La risposta passa da interventi mirati sui fattori di rischio

Read more »

Incassi Usa, vola Michael, miglior debutto di sempre per un biopic musicaleMichael scala il box office a livello globale, mettendo a segno il miglior debutto di sempre per un biopic musicale: la favola sul re del pop diretta da Antoine Fuqua ha rastrellato 217 milioni di dollari a livello globale, di cui 120,4 milioni di dollari ...

Read more »

Ue lancia Green Bond Globale, punta a raccogliere 3 miliardiL'Unione europea chiama a raccolta le istituzioni finanziarie e lancia il Fondo Global Green Bond Initiative, un nuovo strumento di investimento pubblico-privato che punta a mobilitare fino a 3 miliardi di euro. (ANSA)

Read more »