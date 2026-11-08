Divano Modulare: Tavolini, Pouf e Prese Integrate nel Salotto Moderno

Il divano diventa sempre più componibile, con tavolini, vassoi, pouf e prese di ricarica integrati. Ecco come cambia il salotto contemporaneo, dal modello Axis all'installazione di Mesura.

Il divano è sempre più un sistema componibile. Accanto ai cuscini trovano posto tavolini, vassoi, pouf e vani contenitori, pensati per restare a portata di mano durante tutta la giornata. Il divano modulare, nel salotto contemporaneo, unisce comodità e funzionalità in un unico elemento d'arredo.

Il dettaglio più evidente è il contrasto tra i volumi morbidi dei cuscini e le linee geometriche degli elementi aggiunti. Un tavolino laterale in legno, scelto come elemento a contrasto, rende la composizione più moderna e sofisticata.

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Come funzionano tavolini e prese di ricarica nel divano

Tavolini, vassoi e prese di ricarica vengono integrati nella struttura del divano, così che caffè, libro o computer portatile restino sempre raggiungibili. La soluzione crea un guscio più confortevole attorno a chi si siede.

Il testo di riferimento sottolinea che questa scelta non è soltanto estetica. La seduta diventa un punto d'appoggio completo per le attività quotidiane, dalla lettura al lavoro al computer, senza dover spostare oggetti o cercare una presa libera.

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Il vantaggio pratico nasce quindi dalla combinazione di forma e servizi. Ogni elemento aggiunto risponde a un'esigenza precisa, e la composizione del divano cambia in base a come lo spazio viene usato nel corso della giornata.

Il richiamo agli anni Sessanta e Settanta nel salotto effetto tana

Il salotto effetto tana, con divani incassati nel pavimento, richiama la moda degli anni Sessanta e Settanta. Il testo descrive questa impostazione come una delle radici della tendenza attuale, che riporta al centro della casa un'area raccolta e avvolgente.

L'installazione del marchio, realizzata con lo studio di design barcellonese Mesura, è presentata ai 3daysofdesign di Copenhagen come manifesto di questa tendenza. Al centro dello spazio viene collocato un elemento di forte impatto visivo, descritto nel testo come enorme.

Il progetto mostra come il salotto possa diventare un ambiente scenografico, in cui divano, pavimento e arredi formano un insieme unitario. Il riferimento agli anni Sessanta e Settanta resta così un punto di partenza per una lettura contemporanea dello spazio domestico.

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Flessibilità del divano: il modello Axis e la componibilità

La flessibilità di un divano non dipende dalle misure. Anche i modelli più contenuti cambiano forma e assetto, adattandosi allo spazio disponibile e alle esigenze di chi lo utilizza.

Nel due posti Axis, ad esempio, i cuscini si possono posizionare liberamente. Il divano passa così da seduta formale per accogliere gli ospiti a isola relax per leggere o guardare un film, adattandosi ogni volta alle esigenze del momento.

Questa versatilità permette di usare lo stesso pezzo in contesti diversi, senza acquistare più elementi. Il divano diventa uno strumento che cambia funzione con la semplice disposizione dei cuscini.

Grande o piccolo che sia, il divano oggi tende a trasformarsi in uno spazio multifunzione. Il testo di riferimento si interrompe prima di indicare ulteriori sviluppi, quindi le informazioni disponibili si fermano alla descrizione delle soluzioni e delle installazioni citate.