Divella replica alle accuse sulle etichette della pasta: vicenda chiusa oltre sei anni fa

L'azienda pugliese Divella interviene con una nota ufficiale per chiarire la propria posizione dopo l'esposto di Codacons e Adusbef. L'azienda afferma che la vicenda relativa alle indicazioni diorigine italiana sulle confezioni di pasta si è conclusa positivamente oltre sei anni fa senza conseguenze legali o amministrative. Ribadisce il rispetto delle normative e la correttezza delle proprie pratiche commerciali.

Dopo l'esposto di Codacons e Adusbef sulle indicazioni riportate in etichetta, l'azienda pugliese Divella interviene per difendere il proprio operato riguardo alle informazioni sull'origine italiana del prodotto e della filiera produttiva riportate sulle confezioni di pasta.

In una nota ufficiale, la società afferma che la vicenda si sarebbe conclusa in modo definitivo e favorevole oltre sei anni fa, senza successivi sviluppi legali o amministrativi. L'azienda, attiva da oltre 130 anni, dichiara di voler chiarire la propria posizione con serenità e trasparenza, a tutela dei consumatori e della propria reputazione aziendale e familiare.

Secondo la ricostruzione fornita da Divella, le contestazioni fanno riferimento a un procedimento avviato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) nel 2020, che aveva coinvolto anche altri marchi del settore alimentare. Al centro dell'attenzione vi era l'interpretazione delle informazioni sulle confezioni riguardanti la provenienza del grano utilizzato nella produzione della pasta. L'azienda sostiene di aver sempre rispettato gli obblighi previsti dalla normativa italiana ed europea, adempiendo alle prescrizioni richieste e agli impegni assunti nei confronti dell'Antitrust.

Ribadisce di aver operato nel rispetto delle regole sulla concorrenza e del diritto dei consumatori a ricevere informazioni corrette e trasparenti. Nella nota, Divella conferma infine l'intenzione di difendere la propria immagine e il lavoro svolto quotidianamente dai dipendenti, ribadendo la fiducia nell'operato dell'Autorità garante e nella correttezza delle proprie pratiche commerciali





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