Diversamente Giovane: Prevenzione e Musica al MIB di Milano il 30 Novembre

Il 30 novembre 'Diversamente Giovane' torna al MIB di Milano con ristoratore Davide Marlisi, unendo musica, cucina romana e controlli medici gratuiti per la prevenzione sanitaria.

Il 30 novembre la discoteca assume un ruolo completamente nuovo trasformandosi in un centro di benessere diffuso. Davide Marlisi, noto ristoratore romano con locali a Milano, porta avanti il suo format innovativo ' Diversamente Giovane' presso il MIB, situato in prossimità di Piazza Affari. L'iniziativa unisce l'offerta gastronomica tipica della tradizione romana a una rigorosa agenda di controlli medici accessibili al pubblico durante la serata.

Salute e Intrattenimento Si Uniscono nel Nuovo Format

La giornata è strutturata per offrire esperienze sanitarie immediate senza interrompere il flusso del divertimento. Un'ecografia addominale può essere effettuata tra una canzone e l'altra, mentre una visita oculistica precede il ritorno sulla pista da ballo. Inoltre, il monitoraggio della pressione arteriosa viene proposto dopo il consumo di piatti tipici come il cacio e pepe o i supplì.

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Questi presidi medici saranno gestiti direttamente dal dottor Luca Vigo, medico della clinica milanese Advalia. La presenza di specialisti qualificati garantisce che ogni visita venga condotta con le massime professionalità mediche. L'obiettivo è rendere la prevenzione un'abitudine quotidiana, rimuovendo le barriere psicologiche legate alla visita in studio tradizionale.

Un Nuovo Spazio per Chi Supera i Trentacinque Anni

Il format nasce con una precisa missione sociale rivolta a chi ha superato i 35 anni di età. Davide Marlisi osserva che spesso si percepisce l'età come un limite invalicabile per la vita notturna e il ballo. 'Diversamente Giovane' intende sfatare questo mito, creando un ambiente inclusivo dove quarantenni, cinquantenni e sessantenni possano ballare senza sentirsi fuori luogo.

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La musica funziona come elemento unificante tra generazioni diverse, recallando i successi che hanno accompagnato la giovinezza di intere folle. Questo approccio permette di riscoprire il piacere della socialità fisica, lontana dagli schermi dei dispositivi digitali. Le canzoni del passato diventano un linguaggio comune capace di avvicinare persone che fino a minuti prima erano sconosciute.

Menu Gastronomico e Opzioni di Ingresso Diversificate

L'offerta culinaria rimane un pilastro fondamentale dell'evento, valorizzando la reputazione di Da Davidino Cucina Romana. I partecipanti possono optare per un pacchetto base che include supplì, cacio e pepe e un bicchiere di vino. Per chi desidera un'esperienza più completa, è disponibile la cena nell'area Privé con prosecco di benvenuto, antipasto, primo, secondo, dolce e vino.

Il format ha già visto l'esibizione di artisti come Syria, Mario Fargetta e i Magazzeno nelle sue precedenti edizioni. Il ritorno a Milano nel nuovo spazio del MIB rappresenta un'evoluzione della location mantenendo invariata l'identità del progetto. Davide Marlisi conferma la volontà di espandere questo concetto di festa salutare anche in altre città, proseguendo la crescita di un'iniziativa unica nel suo genere.