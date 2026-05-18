Diverse stories in the news

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Prostitute uccise, Mario Landolfi confessa e spiega il movente: «Lei voleva 50 euro in più. La cocaina mi annebbia la mente.

" Com'è stato incastrato; Maldive, così i sub finlandesi hanno individuato i corpi dei 4 italiani: gli scooter subacquei per entrare nella grotta. Ora la fase più complessa; Famiglia del bosco, scoppia il caso ispettori. La presidente del Tribunale scrive al Csm; Raffaele Sollecito: «Molti pensano ancora che ho ucciso Meredith Kercher. La rottura con Amanda Knox mi ha fatto soffrire





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