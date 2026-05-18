Diverse vittime nella sparatoria al centro islamico di San Diego

Donald Trump, il New York Times e la polizia di San Diego forniscono informazioni riguardo alla sparatoria al centro islamico di San Diego, che ha portato a diverse vittime. Inoltre, si muove la popolazione e le forze dell'ordine nella zona.

Una situazione terribile - Donald Trump ha commentato così la sparatoria al centro islamico di San Diego , assicurando che quanto accaduto sarà preso seriamente in considerazione.

Sono almeno tre i morti nel centro islamico di San Diego, oltre ai due assalitori. Una guardia di sicurezza è rimasta uccisa nella sparatoria al centro islamico di San Diego. Lo riporta il New York Times citando il presidente della moschea Ahmed Shabaik. La minaccia al centro islamico di San Diego è stata «neutralizzata».

Lo ha riferito la polizia, secondo quanto riportato da Cnn. Almeno due morti e diversi feriti. È il bilancio della sparatoria al centro islamico di San Diego. Lo riporta la radio di Abc.

La situazione al centro islamico di San Diego è «attiva ma contenuta». Lo afferma la polizia, secondo quanto riportato da Cnn





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